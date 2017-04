Bedrijf laks bij reïntegratie? Dan geen boete meer

Als bedrijven te weinig inzet tonen bij de reïntegratie van zieke werknemers, kunnen ze verplicht worden om niet twee maar drie jaar het salaris van deze thuiszittende medewerker door te betalen. Dit heet de loonsanctie. Hier zijn werkgevers uiteraard niet blij mee. Zij vinden twee jaar doorbetalen al een zware last. Het lijkt alsof ze minister Lodewijk Asscher van sociale zaken hebben overtuigd, want hij stelt voor de loonsanctie af te schaffen.

Asscher schrijft in de toelichting: “Dat zet werkgevers en private verzekeraars steviger in hun rol waarbij zij zelf scherp moeten zijn op reïntegratie.” Jurist Paul Lammerts, expert op het gebied van de ziektewet en de WIA, kan deze onderbouwing niet volgen. “Verzekeraars in hun kracht zetten? Hoe dan?”

Het wetsvoorstel van de minister roept grote woede op bij de vakbonden. “De loonsanctie is een belangrijke stok achter de deur. Het is een noodzakelijk instrument om werkgevers het onderste uit de kan te laten halen om werknemers te helpen reïntegreren”, reageert FNV.

De vakbonden vrezen dat er zonder sancties een hogere instroom komt in de WIA-uitkering voor arbeidsongeschikten. Asscher denkt dat een werkgever ook zijn best doet zonder eventuele sancties, omdat het altijd voordelig is om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer op de werkvloer te zien.

'Zeer positief'

De praktijk is echter anders. Het UWV deelt jaarlijks circa 1800 keer een loonsanctie uit aan bedrijven die niet voldoende hun best doen om zieke werknemers weer arbeidsfit te krijgen. Dat is 12 procent van alle gevallen waarbij werknemers twee jaar in de ziektewet zitten. Vooral laaggeschoolden zitten vaak langer in de ziektewet dan nodig is.

Werkgevers reageren allemaal opgetogen over het voorstel van Asscher. Philips is ‘zeer positief’, laat het bedrijf weten. Ondernemend Nederland (ONL) ziet het voorstel als ‘een noodzakelijke stap in de juiste richting’. ONL stelt dat werkgevers die enorm hun best doen voor reïntegratie momenteel toch met loonsancties worden geconfronteerd. Dat komt door de onduidelijke eisen, stelt ONL.

De wetswijziging gaat werkgeversorganisatie VNO-NCW nog niet ver genoeg, maar ze is wel blij dat de loonsanctie verdwijnt. Die is volstrekt onnodig. “Werkgevers doen alles wat in hun macht ligt om werknemers te reïntegreren, aangezien ze na die eerste twee jaar nog tien jaar lang verantwoordelijk zijn voor zieke werknemers.”

Daarmee bedoelt VNO-NCW dat de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering stijgt voor grote bedrijven naarmate ze meer werknemers hebben die in de WIA – de vroegere WAO – belanden.

Ook derde partijen hebben gereageerd op het wetsvoorstel. Wibbens Adviesbureau noemt het ‘ondoordacht’ en vreest dat met name de laagopgeleide werknemers met deeltijdcontracten hierdoor ‘ernstig zullen worden benadeeld’. Arbeidsdeskundige Erika van As vindt het niet goed overwogen, en vraagt zich af hoe de minister zich heeft laten wijsmaken dat dit iets oplost. “Dit wetsvoorstel slaat de plank volledig mis.”