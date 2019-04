Bedrijf failliet? Dan gaan je gegevens in de ramsj

Klantenbestanden zijn soms tienduizenden euro’s waard. Zo verkocht curator Jeroen Hellendoorn van TRC Advocaten eind vorig jaar de persoonsgegevens van klanten van gehoorapparatenverkoper Hoorhetgoed.nl voor 7500 euro aan de hoogste bieder. In het privacystatement van de online gehoortoestellenshop stond juist expliciet vermeld dat persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden zouden worden verstrekt. Desondanks besloot de curator om deze gevoelige gegevens te verkopen. Op de vraag of hij de betreffende personen heeft ingelicht, en aan wie de gegevens zijn verkocht, geeft de curator geen antwoord.

Ook de klantgegevens van de meubelwebshop Robin Design werden na faillissement te koop aangeboden. “Robin Design verkoopt uw gegevens niet aan derden”, stond in het privacystatement. Toch voert curator Jetse Eringa van Damsté advocaten en notarissen gesprekken met een e-commercebedrijf over de verkoop van klantgegevens, zo vertelt hij Investico en Trouw.

Gevoelig

De afgelopen maanden werden ook persoonsgegevens van klanten van onder meer een belastingadvieskantoor, een autoreparatiebedrijf, een zwemschool en een paramedisch instituut voor huidtherapie door de curatoren verkocht.

Gegevens over een zwemschool zijn misschien niet zo gevoelig, maar voor mensen die een medisch apparaat als een hoortoestel nodig hebben kan het vervelend zijn als hun gegevens worden verkocht. Of de betreffende klanten hiervoor toestemming hebben gegeven, is onbekend. Curatoren gaan niet in op vragen die Investico hierover stelde.

Toch is het antwoord op die vraag belangrijk, want een curator mag een klantenbestand niet verkopen zonder dat de betrokken personen daarvoor toestemming hebben gegeven, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. “En wanneer in een privacystatement staat dat persoonsgegevens nooit met derden worden gedeeld, mag dit ook na faillissement niet”, vult de woordvoerder van de privacywaakhond aan.

Curatoren weten niet goed hoe zij de nieuwe privacywetgeving moeten interpreteren, stelt Minke Reijneveld, die aan de Radboud Universiteit promoveert op insolventierecht en privacywetgeving. “De meeste curatoren weten niet goed waar ze aan toe zijn.”

Het belang van de boedel gaat voor, daarin ben ik wat minder genuanceerd dan mijn collega’s Maria Bowmer, curator

Sommigen leggen de privacywetgeving zelfs naast zich neer. Zij stellen dat een curator de plicht heeft om voor schuldeisers zoveel mogelijk geld binnen te halen, ongeacht de privacywet. Curator Maria Bowmer, van Bowmer-Nuiten Advocaten in Rotterdam, is van die school: “Het belang van de boedel gaat voor, daarin ben ik mogelijk wat minder genuanceerd dan mijn collega’s.”

Een jaar geleden, net voor de invoering van de nieuwe privacywet, verkocht Bowmer de persoonsgegevens van klanten van een gewichtskliniek. Ze informeerde hen niet en vroeg evenmin om toestemming. Het ging weliswaar alleen om mailadressen, maar wel van klanten waarvan de koper nu weet dat zij wilden afvallen.