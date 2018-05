Bedrijf dat privé-gegevens van miljoenen Facebookgebruikers stal, is failliet

Eerder dit jaar ontstond wereldwijde ophef toen bleek dat Cambridge Analytica de hand had gelegd op gegevens van tientallen miljoenen facebookgebruikers. Zij hadden daarvoor geen toestemming gegeven. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie hebben gebruikt om kiezersprofielen te maken.

Cambridge Analytica raakte door het schandaal in de financiële problemen. Het bedrijf stelt het doelwit te zijn geworden van 'kwaadsprekerij' en 'tal van ongefundeerde beschuldigingen'. Door aanhoudende berichtgeving over de kwestie zouden vrijwel alle klanten en leveranciers het bedrijf de rug hebben toegekeerd. Daardoor ontkomt het bedrijf er naar eigen zeggen niet aan faillissement aan te vragen.

Negatieve opinie

Het bedrijf stelde eerder de CEO Alexander Tyler op non-actief naar aanleiding van de controverse, en het zegde ook hulp toe aan het Britse onderzoek naar de wijze waarop Facebook omgaat met data, maar al deze maatregelen bleken niet voldoende om de negatieve publieke opinie te doen kantelen. Alle medewerkers van het bedrijf is verteld dat ze hun computers moeten inleveren.

Cambidge Analytica werd ook in verband gebracht met de verkiezingscampagne van president Trump. Het bedrijf speurde op Facebook naar informatie van gebruikers en maakte op basis daarvan een psychologisch rapport van een groot deel van het Amerikaanse electoraat. Cambridge Analytica was in staat om in korte tijd een grote database aan te leggen met hulp van de gegevens van een persoonlijkheidstest-applicatie die veel mensen hadden ingevuld. Ook verzamelde het gegevens van miljoenen mensen die deze app niet hadden gebruikt.