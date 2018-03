Bedrijf achter Panama Papers houdt ermee op

Mossack Fonseca, het Panamese juridisch advieskantoor dat centraal stond in de publicaties over de Panama Papers, sluit binnenkort zijn deuren. Het bedrijf stelt dat de reputatieschade als gevolg van honderden verhalen over de betrokkenheid bij belastingontwijking en – ontduiking, te groot is om door te kunnen gaan.

Bijna twee jaar geleden publiceerden zo’n 400 journalisten uit 80 landen over de rol van Mossack Fonseca in grootschalige belastingontwijking. De interne administratie van het bedrijf werd via de Duitse krant Süddeutsche Zeitung gedeeld met media die zijn aangesloten bij het onderzoeksconsortium ICIJ, waaronder Trouw en het Financieele Dagblad in Nederland. Mossack Fonseca richtte vennootschappen op in belastingparadijzen, waarmee mensen hun vermogen uit het zicht van hun nationale belastingautoriteiten wisten te houden.

Politici en staatshoofden In het klantenbestand van het bedrijf kwamen zo’n 140 politici voor en zeker 12 huidige of voormalige staatshoofden. De premiers van IJsland en Pakistan zijn opgestapt naar aanleiding van de onthullingen, anderen kwamen zwaar onder vuur nadat bekend werd dat zij van de diensten van Mossack Fonseca gebruik maakten. Tot nog toe hebben overheden wereldwijd al ruim 500 miljoen dollar aan achterstallige belastingen weten te innen. Na de publicaties zijn in diverse landen onderzoeken gestart naar het handelen van het Panamese advieskantoor. In februari 2017 werden de oprichters Jürgen Mossack en Ramon Fonseca gearresteerd in Panama, maar in april van dat jaar zijn zij weer vrijgelaten. De arrestatie was in verband met een grootschalig witwasonderzoek in Brazilië, waar nog altijd een onderzoek loopt naar het bedrijf. Ook in Panama zijn de autoriteiten nog bezig met hun onderzoek. Mossack Fonseca laat in een verklaring weten dat "de reputatieschade, de media campagne (...) en de onrechtmatige acties van de Panamese autoriteiten onherstelbare schade hebben aangericht". Het bedrijf houdt nog enkele mensen in dienst om bestaande klanten te kunnen afwikkelen. In november vorig jaar werd al bekend dat het bedrijf het merendeel van het personeel moest ontslaan vanwege teruglopen omzet. In 2013 had het bedrijf nog 600 man in dienst en haalde het een omzet van 42 miljoen dollar.

Nederlanders In Nederland publiceerden Trouw en het Financieele Dagblad over de Panama Papers. Daarin viel op dat ook veel mkb’ers via Panama hun vermogen in belastingparadijzen wisten onder te brengen. De Belastingdienst heeft tot november 2017 475 Nederlandse (rechts-)personen geïdentificeerd in de Panama Papers, waarvan er 243 zijn aangeschreven. Er is voor 3 miljoen euro aan achterstallige belasting geïnd. Verder werd duidelijk dat de fraude van de wereldvoetbalbond FIFA voor een deel via Nederland is gelopen. Toenmalig commissaris van staatsbank ABN Amro Bert Meerstadt stapte op nadat zijn naam opdook in de administratie van Mossack Fonseca. Zijn naam was gekoppeld aan een vennootschap waar een bankrekening in Zwitserland onder hing. Advocaten- en notariskantoor Ploum Lodder Princen kondigde een onderzoek aan door het Bureau Financieel Toezicht toen bleek dat het betrokken was bij schijnconstructies die mogelijk bedoeld waren om geld uit belastingparadijzen wit te wassen.