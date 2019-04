Bedoeïenen racen met 65 kilometer per uur op kamelen door de Sinaï-woestijn

Woestijnschepen, zo noemen de bedoeïenen in de Sinaï hun kamelen. Ze vergezellen de stammen al eeuwen op tochten door de woestijn. Hun harde huid beschermt de dieren tegen heet zand en ze overleven meer dan een week zonder water en zelfs maanden zonder voedsel.

In de winter, tussen december en april, organiseren stammen kamelenraces. “Dan zijn de mannetjeskamelen het sterkst”, zegt Youssuf Barakat, de kleinzoon van de sheikh van de Alegatstam. “De races houden we al jaren. Zo ontdekken we hoe goed onze kamelen zijn.”

Barakat organiseerde vorige maand een kamelenrace in zijn gebied Serabit el-Khadem, in het westen van de Sinaï. Daar rennen tot wel honderd kamelen mee. Hoe ver ze gaan, is afhankelijk van hun gewicht. “De kamelen van 800 kilo zijn sterk, die komt het verst. Die rennen wel 10 kilometer lang”, zegt Barakat. Op topsnelheid rennen ze 65 kilometer per uur.

Vanuit jeeps moedigen toeschouwers de jonge, en dus lichte jockeys aan die de kamelen besturen. De foto’s op deze pagina’s zijn gemaakt tijdens een kamelenrace tussen de Muzeina en Tarabin stammen in de Zalaga-vallei. De winnaar daarvan was negen jaar oud.

Documentaire

Egyptenaar Mohannad Abdelgawad reisde voor zijn documentaire over oorspronkelijke bewoners naar de race in de Sinaï. Het gebied, dat in handen is van 24 stammen, heeft een compleet andere cultuur en geschiedenis dan de rest van Egypte. Egyptenaren reizen er niet vaak heen en Abdelgawad leerde dus veel tijdens zijn bezoek aan de race. “Het is voor hen een traditie”, vertelt hij. “De nacht voor de race komen de mannen samen. Ze barbecueën samen, doneren geld voor de prijs en slapen dan in de woestijn.”

De avond voor de grote dag. © René Clement

De volgende ochtend racen de kamelen en mag de winnaar meedoen aan een internationale kamelenrace in het toeristenoord Sharm el-Sheikh, later deze maand. “Dat is de koning onder de kamelenraces”, zegt hij. “Daar strijden de duurste racekamelen uit de Golflanden.”