Bedenktijd moet bedrijven bescherming bij overnames bieden

Peter Wennink, bestuursvoorzitter van chipmachinefabrikant ASML, heeft zich gevoegd bij invloedrijke personen in het Nederlandse bedrijfsleven die vinden dat Nederlandse bedrijven meer bescherming moeten krijgen tegen vijandige overnames. Wennink vindt dat de overheid daar een rol in moet spelen.

Lees verder na de advertentie

Volgens de ASML-topman is het niet vreemd als de overheid zich bemoeit met de bescherming van bedrijven. "Als samenleving investeer je in bedrijven, bijvoorbeeld door via fiscale regelingen onderzoek te subsidiëren en door de belastingdruk te verlagen. Dan mag je ook wat terugvragen, dat is geen gek idee", zei Wennink gisteren in het tv-programma 'Buitenhof'.

Regelingen Wennink wees erop dat andere landen niet terugschrikken voor dergelijke bemoeienis: "In de Verenigde Staten en in Duitsland hebben ze dit soort regelingen. Daar knippert niemand met zijn ogen als er een stokje wordt gestoken voor pogingen om een bedrijf over te nemen." Wennink is niet de eerste coryfee uit het bedrijfsleven die zich over de over­na­me­kwes­tie uitlaat Wennink reageerde met zijn uitspraken op de pogingen van Kraft Heinz en PPG Industries om respectievelijk Unilever en AkzoNobel over te nemen. Unilever verwierp het bod van Kraft Heinz, dat zijn poging staakte. Maar AkzoNobel, dat twee biedingen van PPG afwees, is nog niet van zijn Amerikaanse jager af. Wennink is niet de eerste coryfee uit het bedrijfsleven die zich over de overnamekwestie uitlaat. Twee weken geleden pleitte Jan Hommen, oud-topman van ING en KPMG, ervoor om bedrijven minimaal een jaar bedenktijd te geven als zij met een vijandige overnamepoging worden geconfronteerd.

Strategiewijziging In dat jaar zouden bedrijven kunnen onderzoeken wat de gevolgen van zo'n overname zijn voor het bedrijf zelf, de werknemers, de klanten en de leveranciers. In zo'n jaar zou de overnameprooi ook de tijd kunnen hebben om van strategie te veranderen of zelf overnames te doen. Hommen, die lid was van de raad van bestuur van Philips en talrijke commissariaten bekleedde, geldt als een van de meest invloedrijke personen in het bedrijfsleven. Hij vindt dat zo'n bedenktijd in de wet moet staan. Steun kreeg hij onder meer van Hans Wijers, oud-topman van AkzoNobel, en nu onder meer commissaris bij Shell en Heineken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.