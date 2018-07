Beate Zschäpe krijgt levenslang voor racistische moorden in Duitsland

Zschäpe heeft de moorden op acht Turken, een Griekse immigrant en een Duitse agente niet zelf gepleegd en was er ook niet bij aanwezig. Toch luidde de aanklacht tienvoudige moord, omdat ze de delicten mede zou hebben gepland en onmisbaar was voor de logistiek.

Het racistische motief van de 'dönermoorden', zoals ze in de Duitse media genoemd worden, ontging de politie lange tijd. Men dacht dat het om afrekeningen binnen de Turkse gemeenschap ging. Pas toen twee neonazi's, Uwe Mundlos en Uwe Bönhardt, in 2011 zelfmoord pleegden en de politie de moordwapens aantrof, werd het werkelijke motief duidelijk.

Zschäpe verleende het ondergrondse bestaan van het drietal de schijn van normaliteit. In hun verschillende woningen was zij het vriendelijke gezicht naar buiten. Buren herinneren zich haar als sociaal en hulpvaardig. Na de dood van de beide Uwes blies Zschäpe de woning op en gaf ze zichzelf aan bij de politie.

Verontschuldigingen

Tijdens het proces tegen haar en vier helpers zweeg ze hardnekkig. Haar advocaat las wel een verklaring voor waarin ze haar onschuld bepleitte. De terroristische moorden en aanslagen die de NSU pleegden, waren volgens Zschäpe het werk van haar twee metgezellen, Mundlos en Bönhardt. Zschäpe stelt dat ze haar niet van tevoren op de hoogte brachten wat voor misdaden ze gingen plegen.

Wel erkent ze dat ze haar op de hoogte brachten van de moorden. En dat ze na de uiteindelijke zelfmoord van de twee brand stichtte in hun woning. Om bewijsmateriaal te vernietigen, zo luidt de verdenking. Maar ze stapte niet eerder naar de politie, omdat de twee dreigden om dan zelfmoord te plegen.

In haar verklaring in de rechtszaal bood ze ook haar verontschuldigingen aan aan (nabestaanden van) de slachtoffers. Dat was een verandering ten opzichte van eerdere zittingsdagen, toen ze zich onberoerd had getoond.

De rechtbank veroordeelde de vier helpers' tot straffen tussen 2,5 en 3 jaar.