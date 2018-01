Beachvolleyballer Varenhorst wil verder met vaste partner

Van één ding is Christiaan Varenhorst overtuigd: hij gaat over twee jaar naar de Olympische Spelen. Maar de 2.12 meter lange beach­volleyballer verkeert over iets anders nog in onzekerheid: met wie staat hij in 2020 met zijn voeten in het mulle zand van Tokio? Op die vraag hoopt de in Den Haag wonende Drent deze maand een definitief antwoord te krijgen.

Na de Spelen van Rio moest ­Varenhorst (27) op zoek naar een andere partner, omdat Reinder Nummerdor een punt zette achter zijn imposante volleybalcarrière. Het werd Maarten van Garderen, die bereid was zijn zaalloopbaan bij het Italiaanse Ravenna te combineren met een avontuur in het zand. Die samenwerking pakte goed uit, met een vierde plaats op het WK in Wenen als bekroning.

Polsen Na dat succes keerde Van Garderen terug naar Italië, waar hij een contract tekende bij Modena, een van de topclubs uit de Serie A. Varenhorst, die dus weer zonder partner zat, bracht vorige maand met bondscoach Gijs Ronnes een bezoek aan de Italiaanse stad in de Povallei. Met als doel om Van Garderen te polsen of hij interesse had in een olympisch beachtraject richting Tokio. In de winter indoor spelen en 's zomers beach, dat gaat nu niet meer werken Christiaan Varenhorst, beachvolleyballer Beide partijen hebben een deadline gesteld: vóór 25 januari moet de knoop worden doorgehakt. Vanaf dat moment moet duidelijk zijn met wie Varenhorst gaat toewerken naar ‘Tokio’. Met Van Garderen of met iemand anders. Varenhorst: “Maarten is de eerste optie, maar er is een voorwaarde: ik wil alleen op fulltime-basis met hem werken. Niet dat hij in de winter indoor speelt en ’s zomers beach, zoals vorig jaar. Dat gaat nu niet meer werken.” “Het is voor Maarten een bijzonder lastige keuze”, erkent Varenhorst in de Haagse Sportcampus Zuiderpark. “Hij moet kiezen tussen twee prachtige dingen: indoor en ­beach. Je kiest niet voor club A of club B, maar tussen twee geheel verschillende sporten. Hij heeft jaren geïnvesteerd om in de zaal te komen waar hij nu is. Voor mij is het jammer dat hij een mooie aanbieding kreeg van Modena, maar hij heeft het verdiend.”

Tokio Een pre in de onderhandelingen voor Varenhorst en bondscoach Ronnes zijn de komende Spelen in Tokio. Als ­beachvolleyballer zijn de kansen groter om een olympisch ticket te bemachtigen dan voor een zaalvolleyballer. “Dat is een sterk punt in ons voordeel”, vindt Varenhorst. “In de zaal is er een gelimiteerd aantal landen per continent, terwijl Nederland twee beachkoppels mag sturen.” Maar Varenhorst is realist genoeg om te beseffen dat er voor Van Garderen een andere kant aan de zaak zit. Spelen bij een topclub in Italië is naast een sportieve droom voor veel volleyballers ook financieel aantrekkelijk. “Het is niet zo dat je als ­beachvolleyballer niets verdient”, zegt Varenhorst, “maar dat is meer op basis van prestaties. Raak je geblesseerd en presteer je een jaar niets, dan verdien je minder.” Ik kan me niet veroorloven om nu met iemand te gaan spelen en volgend jaar te switchen naar iemand die bijna geen punten heeft. Christaan Varenhorst, beachvolleyballer Na de deadline van 25 januari, één dag na de 28ste verjaardag van Van Garderen, gaat Varenhorst de koers uitzetten die hem voor de tweede keer naar de Spelen moet brengen. “Ik kan me niet veroorloven om nu met iemand te gaan spelen en volgend jaar te switchen naar iemand die bijna geen punten heeft. Dit jaar hebben we de kans om olympische kwalificatiepunten binnen te halen.”