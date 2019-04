Nog altijd weigert de Belastingdienst gedupeerde ouders tegemoet te komen van wie de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet. Ondanks een vernietigende uitspraak van de Raad van State wil de fiscus de ruim tweehonderd zaken waarin ouders kinderopvangtoeslag is ontzegd niet herzien. Tweede Kamerleden reageren verbolgen op de verdere verharding van het conflict door de dienst.

Vorige week deed de Raad van State uitspraak in de zaak van een alleenstaande ouder, van wie onterecht de toeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Deze Asia Yasmeen was een van de 235 ouders waarbij de toeslag in 2014 plots werd stopgezet. Ouders moesten vervolgens zelf aantonen dat zij wel recht hadden op een toeslag, maar de Belastingdienst vertelde hen niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen. Daarnaast moesten betrokken ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslagen terugbetalen.

Er is bij de Be­las­ting­dienst een patroon van vertragen, tijd rekken en nergens willen toegeven Advocate Eva Gonzalez Perez

‘Pure onwil’ Na bijna vijf jaar zijn de meeste van deze zaken afgerond – vaak omdat ouders het erbij lieten zitten nadat de Belastingdienst jarenlang niet inging op hun bezwaren en alles bleef afwijzen. De fiscus ziet geen aanleiding die zaken alsnog opnieuw te beoordelen, zegt een woordvoerder. “Alleen de nog lopende rechtszaken worden opnieuw bekeken naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.” Dat zijn er in totaal nog dertien, de overige ouders kunnen volgens de dienst nergens meer aanspraak op maken. Volgens advocate Eva Gonzalez Perez, die veel van de gedupeerde ouders bijstaat, is er echter sprake van pure onwil. “De Belastingdienst kan, als hij dat wil, alle zaken tot vijf jaar terug nog herzien. Het past in het patroon dat wij al jaren zien in deze zaak: vertragen, tijd rekken en nergens willen toegeven.” Omdat er al meer dan vijf jaar verstreken zijn, hebben ouders waarschijnlijk al geen rechten meer voor het toeslagjaar 2013. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), die de afgelopen jaren al zeven keer Kamervragen over de zaak stelde, eist uitleg van staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën. “Hoe is het mogelijk dat de Belastingdienst dit niet oplost voor deze mensen die al jaren in financiële ellende zitten vanwege het optreden van een overheidsdienst?” Hij wijst erop dat eerder de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman, de Hoge Raad, de Raad van State én de Tweede Kamer de fiscus in deze zaak terecht wezen. “Noem mij één instantie die door al die instellingen is teruggefloten en het vervolgens niet oplost.” De vaste Kamercommissie voor financiën gaat gezamenlijk nieuwe vragen stellen, laat Omtzigt weten. Dit is een pres­ti­ge­pro­ject geworden waarin de Be­las­ting­dienst tot het gaatje gaat om te winnen Tweede Kamerlid Renske Leijten

Drie ton advocaatkosten In oktober huurde staatssecretaris Snel de landsadvocaat in om alle nog lopende zaken in het dossier opnieuw te beoordelen. De advocaat zou ‘aan de kant van de burger staan, en niet aan de kant van de Belastingdienst’ , aldus Snel. Maar de dienst laat nu weten in geen van de tien rechtszaken sinds die tijd het standpunt te hebben gewijzigd. Wel is er voor bijna drie ton aan advocaatkosten gemaakt – “een veelvoud van wat mensen aan schadevergoeding kregen”, zegt Omtzigt. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) eist dat de fiscus onmiddellijk stopt met de nog lopende rechtszaken tegen de gedupeerde ouders. “Dit is een prestigeproject geworden waarin de Belastingdienst tot het gaatje gaat om te winnen. En alle financiële ellende waar mensen al vijf jaar in gestort zijn wordt op de koop toegenomen.” Volgens de Belastingdienst ‘houdt Toeslagen zich uiteraard aan bestaande regelgeving en jurisprudentie’. “Met de uitspraak van de Raad van State is er een nieuw juridisch kader waartegen wij alle lopende rechtszaken gaan beoordelen”, zegt een woordvoerder. Dat geldt overigens voor alle zaken die door hetzelfde fraudeteam zijn geïnitieerd, de zogeheten Caf-zaken. Om hoeveel rechtszaken het dan gaat, is niet bekend. Moeder Asia Yasmeen en haar dochter Imaan zijn door de Hoge Raad in het gelijk gesteld in een zaak rond kinderopvangtoeslag. © Inge van Mill

Toeslag voor opvang Imaan (8) was wél juist De alleenstaande moeder Asia Yasmeen is een van van ouders wiens kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Dit gebeurde bij haar onterecht, oordeelt de Raad van State. Na bijna vijf jaar en drie rechtszaken heeft Asia Yasmeen (41) dan toch gelijk gekregen. De Belastingdienst had de kinderopvangtoeslag die ze ontving voor haar dochter Imaan (8) nooit stop mogen zetten. Zo oordeelt de Raad van State. Maar de opluchting is bij Yasmeen nog ver te zoeken. “Ik geloof het bijna niet”, zegt ze. “Eergisteren belde de advocaat. Maar ik heb nog niets op papier. Het lijkt wel een droom.” Op de zwarte bank in haar benedenwoning in Den Haag doet de van origine Pakistaanse Yasmeen haar verhaal. Ze vertelt over de brief van de Belastingdienst die ze in 2014 kreeg. Daarin stond dat er niet genoeg bewijs was dat de alleenstaande moeder recht had op kinderopvangtoeslag. Ze somt de vele documenten op die ze overlegde, zoals de loonstrookjes van haar werk als schoonmaakster. En de correspondentie met het bureau dat een gastouder leverde, die overdag op haar kind kon passen. Ondanks die documentatie werd haar kinderopvangtoeslag stopgezet. Ik kreeg steeds te horen: ‘Dat weet ik niet, dat is een andere afdeling. Als u wilt kunt u een bezwaar indienen’ Asia Yasmeen Waarom dat werd gedaan is Yasmeen na heel veel telefoontjes met de Belastingdienst nog altijd niet helemaal duidelijk. “Ik kreeg steeds te horen: ‘Dat weet ik niet, dat is een andere afdeling. Als u wilt kunt u een bezwaar indienen.’” © Inge Van Mill En dat deed ze. Maar het leverde niets op. Haar bezwaren werden ongegrond verklaard en Yasmeen ontving voor de tweede helft van 2014 geen voorschot op haar kinderopvangtoeslag. Maandenlang moest ze de 1200 euro per maand die de gastouders vroegen om van ’s ochtends half zeven tot ’s middags vijf uur voor Imaan te zorgen zelf opbrengen. Toen ze dat niet kon, werd ze door de gastouder voor de rechter gesleept. “Natuurlijk, zij heeft gewerkt, zij wil haar geld. Dat begrijp ik”, zegt Yasmeen. Maar dat geld had ze niet en de Belastingdienst gaf niet thuis.

Eerlijk werken “Toen ik zwanger was zeiden vriendinnen: ga anders niet werken, neem een uitkering”, zegt Yasmeen. “Maar dat wilde ik niet. Ik wil eerlijk werken. Ik wil hier niet op het bankstel zitten en geld ontvangen. Maar door alles met de Belastingdienst heb ik soms spijt. Ik heb er veel stress van gehad en doordat ik zeven dagen per week werk heb ik mijn kind weinig gezien.” Dat ze nu dan toch gelijk heeft gekregen, verandert daar weinig aan. Natuurlijk, ze is dolblij dat ze de 24.000 euro ontvangen kinderopvangtoeslag, die de Belastingdienst wilde terugvorderen nu mag houden. Maar de jaren waarin ze door de stress steeds verwarder en ook agressiever werd, krijgt ze niet terug, zegt ze. De Belastingdienst heeft de betrokken ouders uitgenodigd voor een gesprek. Maar Yasmeen gaat niet. “Om sorry te horen?”, vraagt ze. “Ik heb tegen mijn advocaat gezegd: Ik heb er niets aan. Wie gaat die vijf jaar terugdraaien zodat ik alsnog een leuke tijd kan hebben met mijn kind?”

