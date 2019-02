Bayern München de morele winnaar in Liverpool

De statistieken spreken voor de Duitsers die in de groepsfase op eigen veld een keer niet tot een zege kwamen; tegen Ajax kwam de ploeg van coach Kovac niet verder dan 1-1. Liverpool deed het niet goed in de duels op vreemde bodem. Zowel van Paris Saint-German, Crevena Zvezda en Napoli werd verloren. Maar eerst heeft Liverpool andere, belangrijke nationale zaken aan het hoofd. In de strijd om de zo vurig gewenste titel wacht zondag het uitduel met het opgebloeide Manchester United.

Lees verder na de advertentie

Het affiche mocht er zijn op het volgepakte Anfield Road, met twee ploegen die allebei vijf Champions League-titels achter hun naam hebben staan. Voor Liverpool, dat smacht naar een nieuw succes, alweer lang geleden, in 2005. Bayern München was voor het laatst in 2013 het sterkste clubteam van Europa. In de finale werd gewonnen van Borussia Dortmund, destijds onder leiding van de huidige Liverpool-coach Klopp.

De bezoekers hielden vrij simpel stand, vooral doordat de Li­ver­pool-spe­lers te gehaast en onzorgvuldig te werk gingen

In de ontmoeting tussen de koploper uit de Premier League en de nummer twee uit de Bundesliga ontbraken dinsdag twee belangrijke Nederlandse schakels. Bij Liverpool zat de geschorste Van Dijk op de tribune, bij Bayern München was de geblesseerde Robben in Duitsland achtergebleven. Wijnaldum, de laatste dagen ziek en niet altijd op de training, had van Klopp een basisplaats gekregen.

Nonchalant Beide ploegen begonnen behoudend aan hun eerste Europese confrontatie sinds de door Liverpool gewonnen Super Cup in 2001. De twee doelmannen Becker en Neuer namen risico’s door nonchalant en slordig uit te verdedigen, maar werden in de eerste helft nauwelijks op de proef gesteld. De grootse kans was voor Liverpool-aanvaller Mané die uit de draai naast schoot. Na rust zocht Liverpool in de gestaag neervallende regen steeds nadrukkelijker het doel van Bayern München. De zo geroemde aanval Mané-Firmino-Salah slaagde er echter niet in voor echt gevaar te zorgen. De bezoekers hielden vrij simpel stand, vooral doordat de Liverpool-spelers te gehaast en onzorgvuldig te werk gingen. Ook met de komst van de ervaren Millner, in plaats van teleurstellende Firmino, veranderde dat beeld niet. Bayern München beperkte zich tot verdedigen en loerde op een counter. Spits Lewandowski, in de zes groepswedstrijden goed voor acht doelpunten, kon echter niet in stelling worden gebracht. In de slotfase bracht Kovac nog Ribéry. Na de geboorte van zijn vijfde kind reisde de Fransman alsnog de ploeg achterna naar Liverpool. Nieuw leven kon hij ook niet brengen in de wedstrijd zonder hoogtepunten.

Ook Barcelona en Lyon spelen gelijk FC Barcelona is in de Champions League nog lang niet klaar met Olympique Lyon. Het eerste duel in de achtste finales in Frankrijk eindigde in 0-0. Gezien het open karakter van de wedstrijd en het aantal kansen, vooral voor de Spaanse ploeg, was het een klein wonder dat treffers uitbleven. De beslissing zal derhalve op 13 maart in Camp Nou moeten vallen, met de Franse ploeg van basisspeler Memphis Depay en bankzitter Kenny Tete als gevaarlijke outsider. Barcelona is gewaarschuwd voor de kracht van Lyon dit seizoen in de ‘grote’ wedstrijden. De nummer drie van de Franse competitie won begin deze maand van grootmacht Paris Saint-Germain en bleef in de groepsfase van de Champions League ongeslagen, met een zege op titelkandidaat Manchester City in Engeland als uitschieter. Lees alles over voetbal in ons dossier.

Lees ook: