Bayern en Real Madrid maken het spannend

Na een afwisselend voetbalgevecht van het hoogste kaliber kon vanavond toch de titelhouder van de Champions League de vuist ballen en meer in het bijzonder zijn weer uiterst waardevolle sterspeler. Met zijn tweede en derde doelpunt van de lange en intense avond vloerde Ronaldo pas in de verlenging Bayern München, dat uiteindelijk nog diep moest buigen (4-2).

Na de 1-2 nederlaag van vorige week had Bayern ook in Madrid ten aanval moeten trekken, met de herstelde Lewandowski in de punt van de aanval. Ook de centrumverdedigers Boateng en Hummels waren fit genoeg bevonden. De eerste mogelijkheid van de avond was ook nog voor Bayern geweest. Middenvelder Thiago, bediend door Ribéry, dacht in de doelmond te kunnen toeslaan, maar Real-verdediger Marcelo wierp zich met de gedrevenheid van het hoogste niveau nog voor de bal.

Gaandeweg toonde Real toch al meer van zijn vaardigheden, die in München al de doorslag hadden gegeven. Benzema had de bal na een voorzet van Marcelo nog naast het doel gekopt, waarna Bayern in zijn al ongunstige uitgangspositie in het laatste gedeelte van de eerste helft opzichtig werd gespaard.

Jerome Boeateng (links) tackelt Karim Benzema. © AP

Nota bene de in balbezit voor een verdediger opmerkelijk behendige Carvajal luidde een reeks van aanvallen in, met twee schoten die doelman Neuer op de proef stelden. In het tweede geval kon ook Sergio Ramos aanleggen en Boateng keerde de bal achter de al gepasseerde Neuer vlak voor de doellijn. Vervolgens werd middenvelder Kroos tweemaal in schietpositie gebracht, waarbij in tweede instantie Hummels met ziel en zaligheid verdedigde. Doelman Neuer had even tevoren pal gestaan en daarmee zijn ploeg in leven gehouden, na een uitbraak van Ronaldo.

De defensie van Real had zich voor rust opnieuw tactisch kundig opgesteld. Maar vroeg in de tweede helft vond Bayern dan toch een gat. Robben, wiens boogballetje even tevoren op de lijn nog was gekeerd door Marcelo, werd daarin gevloerd door Casemiro. Lewandowski benutte de strafschop (0-1).

In de smalle marges van het topvoetbal, ook in München bepalend voor het beeld, kon Bayern het spel naar de andere helft verplaatsen. Maar in het laatste kwart moest het door de vermoeienissen toch ook weer ruimte laten vallen voor Real. Ronaldo dook op na een voorzet van Casemiro (1-1), maar nota bene twee minuten later liep Sergio Ramos de bal ongelukkig in eigen doel (1-2).

Een nieuwe wending was de rode kaart, zijn tweede gele, voor Vidal, na die voor Martinez vorige week de tweede voor Bayern in het tweeluik. Ook de mogelijk toch niet topfitte Lewandowski verdween, vervangen door Kimmich. Gedecimeerd en aanvallend gekortwiekt moest Bayern zijn weg in de extra tijd vervolgen. De finale klappen werden daarin uitgedeeld door de grootste speler van het veld, Ronaldo, die in buitenspelpositie een pass van Sergio Ramos doeltreffend verlengde (2-2) en daarna een duet met Marcelo afrondde (3-2). Invaller Asensio besloot de avond (4-2), waarop Ronaldo met liefst vijf doelpunten in dit tweeluik wat later dan verwacht als de beste triomfeerde.

