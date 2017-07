Baviaan zet stad in het donker

Gisteren werd duidelijk dat een baviaan in een elektriciteitscentrale geklommen was en daar met de elektriciteitsdraden had gespeeld. De centrale staat dicht bij een nationaal wildpark. De baviaan kreeg een zware schok en werd gered door een natuurorganisatie. Hij is zwaargewond geraakt.

"Een mens had zo'n schok niet overleefd", zei woordvoerder Henry Kapata van Zesco, het bedrijf dat de centrale bezit. En als die het al had overleefd zou die hiervoor worden vervolgd, voegde Kapata eraan toe.

Vorig jaar maakte een aap in Kenia het helemaal bont. Het dier klom op een cruciaal deel van een transformator in een krachtcentrale. De transformator begaf het en grote delen van Kenia zaten urenlang zonder stroom. Ook dat aapje, een groene meerkat, overleefde de megaschok.

