Baumgartner Blauer Zweigelt: een koele rode wijn voor witdrinkers

Sinds ik een schriftelijke, zuiver theoretische LOI-wijncursus heb gevolgd waarvan ik het examen miste, beschouwen vrienden mij als een echte wijnkenner. Of het uit aardigheid is, medelijden of goed vertrouwen, ik weet het niet. Maar om mijn naam hoog te houden, moet ik slim zijn in praten over wijn. Dat vraagt behendigheid.

Zo pakte ik laatst een fles Oostenrijkse Baumgartner Blauer Zweigelt. Voor de zekerheid: dat is een rode. Pontificaal plaatste ik 'm in de koeler, waarop gasten licht gegeneerd begonnen te gniffelen. Op zoveel onwetendheid waren ze nu ook weer niet berekend. Er stond een borrelplank op tafel en ik zag mijn gasten smachten naar een bijpassende witte wijn.

Op temperatuur Het was zo'n 19 graden in de kamer, aangenaam. Ik stortte nog wat ijsblokjes in de koeler. Beschaafd werd er gezwegen. Onbeduimelde glazen op tafel. Op het moment dat iemand zich wat moedeloos een glas water wilde inschenken, zei ik: "Nu kan het wel". Ik bond een thermometer om de fles: de temperatuur was gedaald, 16 graden. Perfect. Lekkerder dan de ook vaak kouder geserveerde pinot noir, die soms te stroef, soms te wee is, vind ik de teruggekoelde Blauer Zweigelt Lekkerder dan de ook vaak kouder geserveerde pinot noir, die soms te stroef, soms te wee is, vind ik de teruggekoelde Blauer Zweigelt. De druif werd in 1922 ontwikkeld door professor Fritz Zweigelt, aan wiens bliksemcarrière in 1945 een einde kwam wegens nazisympathieën. Hij liet wel de meest geteelde druif van Oostenrijk na, die na rotburger geheten te hebben toch werd omgedoopt in zweigelt.