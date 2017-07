Bauke Mollema: ‘Zo’n aanval zou je niet snel van mij verwachten, hè?’

Wie weet wat er in het hoofd omgaat van Bauke Mollema? De Nederlander verraste gisteren iedereen met een haast onmogelijke, maar winnende solo waarvoor alleen de beste tijdrijders in de Tour niet terugschrikken. “Zo'n aanval zou je niet snel van mij verwachten, hè?” Mollema’s gezicht bleef in een keurige plooi, alsof hij de humoristische ondertoon in zijn eigen uitspraak niet opmerkte.

Sterker nog: zijn woorden waren gemeend na zijn opzienbarende aanval gisteren door de Haute-Loire, zei hij. Mollema had zichzelf leren kennen. Als aanvaller en winnaar. “Dit is ook wel eens lekker hoor.” Heel af en toe moet je niet nadenken over je tactiek. Soms moet je gewoon gaan, reduceerde de Groninger alle strijdplannen tot kattenbakvulling. “Op zo’n moment zat ik eigenlijk al lang te wachten”, zei Mollema in alle eerlijkheid. “Dan komt het neer op het aanvoelen van het juiste moment.”

Vleugels

Dat was op de top van de Col de Peyra Taillade. Daar draaide de 30-jarige superknecht van Alberto Contador zijn medevluchters de duimschroeven aan met zijn houterige en zware, maar effectieve cadans. Het was feitelijk zo’n aanval van dertien in een dozijn in de Tour. Vaak geprobeerd, zelden succesvol. Veel kans van slagen had Mollema’s vlucht dan ook niet. Dat zag hij zelf anders. “Ik heb die eerste dagen bewust op de spaarbrander gereden. Mijn doel was tweeledig: Alberto steunen in de bergen, en als het kon meezitten in een uitbraak. Dat kost minder energie dan drie weken lang voor het algemeen klassement vechten.”

Mollema had nog nooit 30 kilometer solo gereden. In elk geval niet dat de Trek-renner zich kon heugen, buiten een tijdrit om. Het gevoel dat zich dan van je meester maakt, was best wel louterend, merkte hij ineens op. “Ik voelde dat ik spreekwoordelijke vleugels kreeg. De wil om te winnen was enorm. Ik bleef maar extra energie aanboren zonder mij op te blazen.”

De ontlading in de straten van Le Puy-en-Velay was on-Mollema’s. Met gestrekte armen leek hij de wereld te willen zeggen dat zijn opofferingen een sacraal tintje hadden. “Hier doe je het voor. In de Tour ook nog. Hiervoor train je je uit de naad.”

Mollema is geen veelwinnaar. Zijn zege in de klassieker San Sebastian en etappewinst in de Vuelta in 2013 waren tot gisteren zijn enige memorabele uitslagen. Deze in Le Puy-en-Velay en met name de manier waarop hij naar de finishstreep reed “overstijgt alles. Ik zal dit niet snel vergeten”. Alsof iemand daaraan nog zou twijfelen.