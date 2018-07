Bauke Mollema komt in de eindsprint nét tekort voor de etappezege

Het peloton, met daarin geletruidrager Geraint Thomas en alle andere hoog geklasseerde klassementsrenners, kwam ruim 13 minuten na Nielsen over de finish. "Met Nielsen erbij wist ik dat het moeilijk ging worden", zei Mollema na afloop. "Hij is echt heel rap en wint bijna massasprints. Het zat er helaas niet in. Ik mis echte snelheid tegen deze mannen. Ik was blij dat ik mee zat in de kopgroep, dat was het doel voor vandaag.''

De Brit Adam Yates, de Fransman Warren Barguil en de Oostenrijker Gregor Mühlberger waren de eerste vluchters, maar pas na een uur ontstond er een serieuze kopgroep die meteen ruim afstand nam van het peloton. Onder de 29 renners bevonden zich twee Nederlanders: naast Mollema ook Niki Terpstra en verder onder anderen de Belg Greg Van Avermaet, de Slowaak Peter Sagan en de Deen Michael Valgren. De Fransman Lilian Calmejane ging het niet hard genoeg, hij ging er in de beklimming van de Col de Sié alleen vandoor.

Na zo'n 30 kilometer solorijden zag Calmejane het onmogelijke van zijn poging in en liet hij zich terugzakken in de vluchtgroep. Het peloton volgde inmiddels op zo'n 7 minuten. Richting Pic de Nore gingen er twee Fransen in de aanval: Julien Bernard, een ploeggenoot van Mollema, en Fabien Grellier. Uit de groep met Mollema reed de Pool Rafal Majka naar de koplopers toe, terwijl Sagan het tempo niet meer kon volgen.

Majka, tweevoudig winnaar van de bolletjestrui als beste klimmer, kwam alleen boven. Mollema passeerde de top samen met Nielsen kort na hem. Een kleine 15 kilometer voor de finish kwamen acht renners samen voorop. Astana, BMC en Trek hadden twee mannetjes mee. Op 7 kilometer van de streep ging Mollema in de aanval, hij kreeg Izagirre en Nielsen mee. Het drietal bleef samen tot de finish waar de 25-jarige Deen de snelste bleek. Hij won twee jaar geleden al twee ritten in de Vuelta.

