Basketballers van Donar komen net te kort voor finale

Aan alles komt een eind, ook aan het Europees avontuur van de basketballers van Donar uit Groningen. De ploeg van coach Erik Braal bleef ook in de negende thuiswedstrijd van de Europe Cup ongeslagen, maar de 83-80 overwinning op Reyer Venezia was niet voldoende om de vorige week in Italië opgelopen schade van tien punten (82-72) weg te poetsen.

In een met 4350 toeschouwers uitverkocht, bruisend en blauw gekleurd MartiniPlaza gaven de kampioenen van Nederland en Italië elkaar gisteren niets toe. In de eerste helft, die twintig minuten werd onderbroken vanwege een defecte schotklok, had Donar vrijwel voortdurend de leiding. Onder aanvoering van Evan Bruinsma (zestien punten) nam de thuisclub drie keer een voorsprong van zes punten. Maar groter liet Venezia het gat niet worden. Bij rust was het 44-41.

In het laatste kwart leek Donar alsnog voor een stunt te gaan zorgen. Mede door drie driepunters van Brandyn Curry kwamen de Groningers tweemaal op een marge van tien punten (70-60) en (73-63), voldoende om een verlenging af te dwingen. In de spannende, hectische en rommelige slotfase hielden de Italianen zich toch staande, waardoor de Europe Cup met Venezia tegen Avellino een geheel Italiaanse finale krijgt.

“Ik probeer historie te schrijven met ieder team wat ik coach”, had Braal voorafgaande aan de ontmoeting met Venezia gezegd. Met een plaats in de halve finale van de Europe Cup had hij dat al gedaan, maar hij had gehoopt op meer. Nooit eerder won een Nederlandse ploeg een Europees toernooi. Den Bosch was er in 1979 dichtbij, maar onder leiding van coach Ton Boot verloren de Brabanders in de finale van de Europa Cup 2 van het Italiaanse Cantu.

Als het aan Donar en Braal ligt wordt het Europese succes van dit seizoen de norm. Dat wordt een enorme uitdaging voor de club die een paar jaar geleden bijna failliet was en financieel tot de kleintjes van Europa behoort. Venezia heeft alleen al een spelersbudget van 4,5 miljoen euro, terwijl de totale begroting van Donar 1,6 miljoen euro is. Braal: “Als zij een speler van ons willen is het voor hen een koopje en wij kunnen hem niet houden. Dat is de realiteit.”

Met het bereiken van de halve finale slaagde Donar daarin. Weliswaar met enig fortuin, moest Braal erkennen, want met Cluj en Mornar trof zijn ploeg niet de sterkste tegenstanders. Pas met Venezia kreeg Donar een opponent die vanuit de groepsfase van de Champions League was ingestroomd. In twee wedstrijden toonde de Italiaanse kampioen, met een surplus aan ervaring en talent, zich te goed voor de trots van Groningen.

Met de uitschakeling door Venezia kwam er een einde aan een lange en succesvolle Europese campagne van Donar. In oktober werd de Groningse ploeg in de voorronde van de Champions League de voet dwars gezet door Estudiantes. Na die nederlaag werd tijdens een teambespreking in Madrid de doelstelling voor de rest van het Europese seizoen uitgesproken: de knock-outfase halen van de Europe Cup.

Teamgeest

De komende maanden moet blijken of de spelersgroep intact blijft. Financieel staat Donar niet sterk, maar volgens Braal gaat het niet altijd alleen om geld. De professionele organisatie in Groningen, de ambiance in MartiniPlaza en de teamgeest kunnen spelers doen besluiten in Nederland te blijven. De ervaren Teddy Gipson vertelde Braal onlangs dat de situatie in Groningen heel speciaal is in vergelijking met veel andere clubs. Laten we niet doen alsof dit normaal is, zei hij.

Het liefst zou Donar zich manifesteren in de Champions League. Vorig jaar had de club al gehoopt op een plaats in de groepsfase van dit toernooi, maar de Fiba deelde Donar in de voorronde in. Dat zal, zo vreest Braal, dit jaar niet anders zijn, want de wereldbasketbalbond nodigt het liefst clubs uit de grotere landen uit. Dan helpt het ook visitekaartje dat Donar dit seizoen heeft afgegeven niet.