Basisschooldocenten hebben steeds vaker grijze haren

Vooral mannen zijn relatief oud. Meer dan een op de drie mannen voor de klas is de 55 gepasseerd, bij vrouwen is dat bijna een op de zes, zo valt op te maken uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteert.

Er zijn in Nederland zo’n 154.000 meesters en juffen werkzaam op een lagere school. Het vak van basisschoolleraar wordt elk jaar meer een vrouwenberoep: hoe jonger de docenten zijn, des te groter is het aandeel vrouwen. Inmiddels is ruim tachtig procent van de basisschooldocenten vrouw. Alleen in de hoogste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) zijn mannen in de meerderheid.

De kans dat kinderen een man voor de klas treffen, wordt er in de toekomst niet groter op: al jarenlang beginnen slechts zo’n duizend jongemannen aan de pabo en in de cijfers is er geen kentering te zien. Ter vergelijking: zo’n 3300 vrouwen begonnen vorig collegejaar aan de opleiding. Overigens is de populariteit van het beroep ook onder vrouwen tanende. In 2003 begonnen nog ruim achtduizend vrouwen aan de pabo. Bovendien komt lang niet iedereen met een pabo-diploma in de school terecht. Van de mannen doen zes van de tien iets anders dan lesgeven.