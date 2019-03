Basic-Fit is nog steeds in topconditie

Basic-Fit groeit maar door. De Nederlandse fitnessketen kreeg er vorig jaar 108 vestigingen bij, waarvan 92 in Frankrijk. Eind december had Basic-Fit in totaal 629 clubs met 1,8 miljoen leden. In 2021 hopen de directeuren René Moos en Hans van der Aar de grens van duizend sportscholen te slechten.

Moos: “In Frankrijk werken we met 52 makelaarskantoren. Per regio hebben we een kantoor geselecteerd. Die zoeken voor ons. Ze kijken onder meer naar de prijzen van ruimtes, de locatie, de oppervlakte, en naar het aantal mensen dat in de buurt woont. Als zij enthousiast zijn over een ruimte zoeken ze contact met een van onze managers. Die gaan vervolgens onderhandelen. Zijn die managers enthousiast dan melden ze zich bij onze regiomanagers. Zijn die ook enthousiast dan schakelen zij het hoofdkantoor in Hoofddorp in. Daar kijken we hoeveel mensen er bij die vestiging wonen, hoeveel clubs er al zijn. Ziet dat beeld er goed uit, dan ondernemen we actie: praten we met aannemers en met gemeentes over een vergunning.”

Basic-Fit heeft clubs in Nederland (161), België (173), Frankrijk (252), Luxemburg (10) en Spanje (33)? Volgen er meer landen?

Van der Aar: “We richten ons tot 2019-2020 op de landen waar we nu actief zijn. Er is nog ruimte voor groei. In Scandinavië is 21 procent van de inwoners lid van een fitnessclub, in de VS 20 procent, in Nederland 17 à 18 procent, maar in Frankrijk en België 8,5 procent. Van de mensen die daar lid worden, is ruim de helft nooit eerder in een sportschool geweest.

“Tien jaar geleden ging overigens maar 4 procent van de Belgen naar een fitnessclub. Groei zit er ook in de bestaande clubs. Nu heeft een club gemiddeld 3300 leden. Dat kan naar 5000.”

Moos: “In 2019 hopen we 125 nieuwe clubs te openen. Dertig zijn er al, of zijn bijna af. Bij zo’n zeventig clubs zijn we vrijwel rond. We breiden vooral uit in Frankrijk, in ­Parijs en Lyon en in de regio Bordeaux.”