Barones Trumpington (1922-2018) kon het provoceren niet laten

Barones Trumpington, een naam die zij aannam toen ze lid werd van het Hogerhuis, verwierf de grootste bekendheid lang na haar periode als oudste vrouwelijke minister (van haar 69ste tot 75ste) in de kabinetten-Thatcher en -Major. Toen tijdens een televisiedebat in 2011 een collega weinig flatterend sprak over haar hoge leeftijd, werd ze door camera's betrapt op het V-teken, in het Verenigd Koninkrijk synoniem voor de opgestoken middelvinger.

Lees verder na de advertentie

Dat incident maakte haar tot mediapersoonlijkheid in talrijke televisieshows. In een daarvan, 'Have I Got News For You' van de BBC, bespotte ze diezelfde BBC vanwege het formulier waarop ze moest verklaren dat ze (als 90-plusser) niet zwanger was. Dat typeerde de wijze waarop ze politiek bedreef: ongeremd, wars van politieke correctheid.

In het Palace of Westminster was ze bekend als 'bewaarder van de poort'. Tijdens kritische stemmingen stond ze met haar 1,82 meter lange gestalte en luide stem bij de hoofduitgang om te voorkomen dat collega's voor hun verantwoordelijkheid wegliepen.

Ze liftte naar Londen, waar ze faam verwierf met tapdansen op tafels

Tapdansen op tafels Valse bescheidenheid was haar niet vreemd. Nadat een ghostwriter haar autobiografie had opgetekend, verklaarde ze tot ontzetting van de uitgever: "Ik begrijp niet waarover al dit gedoe gaat. Ik heb het verdomde boek niet geschreven en ook niet gelezen." Maar ze genoot van alle aandacht. Dat had ze na haar kinderjaren, waarin ze zich verwaarloosd voelde door haar ouders, altijd gedaan. Ze werd als Jean Alys Campbell-Harris geboren in een huishouden dat dreef op de rijkdom van haar moeders Amerikaanse familie. Tot de beurskrach van 1929 het kapitaal deed verdampen en het landhuis met bedienden werd ingeruild voor een huis zonder gas en elektra. Op kostscholen in Engeland en Frankrijk legde ze nooit examen af. Wel sprak ze vloeiend Frans, Duits en Italiaans, waardoor ze in de Tweede Wereldoorlog terechtkwam bij de geheime dienst in Bletchley Park, waar berichten van Duitse onderzeeërs met de befaamde Enigmamachine werden gedecodeerd. Afgelopen maand kreeg ze daarvoor thuis de Nationale orde van het Legioen van Eer, de hoogste Franse onderscheiding. Haar vrije tijd benutte ze voor een hectisch sociaal leven. Ze liftte naar Londen, waar ze faam verwierf met tapdansen op tafels. Als minister van gezondheid weigerde ze de passie voor roken op te geven die op haar tiende was begonnen