Barcelona miraculeus verder naar kwartfinale Champions League

Het wonder was nodig na de onwaarschijnlijke nederlaag (4-0) eerder in Parijs. In extra tijd was het vooral Neymar die de droom deed uitkomen.

Lees verder na de advertentie

Barça begon voortvarend aan de monsterklus. Binnen drie minuten kopte Suarez de bal al achter doelman Trapp: 1-0. Vijf minuten voor rust werd het 2-0 na een eigen doelpunt van Kurzawa. Ook na de pauze was het snel raak. Neymar werd in het strafschopgebied ten val gebracht na een magistraal passje van Iniesta. Messi benutte de penalty: 3-0.

Neymar viert het vijfde doelpunt. © REUTERS

Na ruim een uur leek Cavani de droom te verstoren toen hij de bal in het dak van het doel schoot: 3-1. Dat uitdoelpunt bleek niet de nekslag voor Barcelona. Door twee late treffers van Neymar werd het toch nog spannend, waarna Sergio Roberto de verlossing bracht.

In de andere achtste finale plaatste Dortmund zich door thuis met 4-0 van Benfica te winnen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.