Barbara Bush (1925-2018): van First Lady tot ‘First Mother’

Haar eerste vriendje heette George Bush. Hij zou de 41ste president van de Verenigde Staten worden, maar dat kon de zestienjarige Barbara Pierce in 1941, op dat kerstbal in een countryclub in Connecticut nog niet zien. Ze zag wel dat hij bijzonder was – anderhalf jaar later, ze waren inmiddels verloofd, was haar ‘Poppy’ de jongste piloot in de Amerikaanse marine.

Het was oorlog toen, en het had maar een haar gescheeld of de relatie van Barbara en George had het nooit verder dan die verloving gered. Er was bijvoorbeeld een moment waarop het toestel waarin George vloog uit de lucht geschoten werd, en hij uren dobberend in zee doorbracht. Ware hij niet gered door een langsvarende onderzeeër, dan was het met Barbara en met de Verenigde Staten heel anders afgelopen.

1964: Met haar man die campagne voert voor de Senaat. © AP

Maar de man die later ‘de oude Bush’ zou gaan heten, overleefde. Zo kwam het toch tot een huwelijk, en wat voor één. Het verhaal van Barbara en George geldt bij menig sentimenteel Amerikaan als het werkelijkheid geworden ‘sprookjeshuwelijk’. Een andere man, zei ze, heeft Barbara Bush nooit gezoend. Ze gaf haar studie aan Smith College, een prestigieus instituut, op om aan zijn zijde te zijn.

Presidentiële familie Gisteren stierf de presidentsvrouw, de enige die tijdens haar leven ook de moeder was van een Amerikaanse president. Ze werd 92 jaar. Afgelopen januari was ze 73 jaar met haar Poppy getrouwd. Samen kregen ze zes kinderen. Daaronder was George W., de 43ste president van de VS en ook presidentskandidaat Jeb, maar ook een dochtertje, Robin, dat in het vierde levensjaar stierf aan leukemie. Barabara was een klassieke echtgenote, van het meegaande type Barbara was een klassieke echtgenote, van het meegaande type. Ze volgde haar echtgenoot waar zijn ambities hem brachten – van de oliebusiness in Texas, naar het Amerikaanse congres en via de CIA en de Verenigde Naties naar het Witte Huis, waar ze in 1989 terecht kwamen. Al die tijd bleef zij de vrouw op de achtergrond, vastgebeten in een nogal ouderwetse rolopvatting – zij was moeder en echtgenote, hij het politieke brein. Dat had Nancy Reagan, van wie ze de post overnam, nog heel anders gezien. Ook haar ­opvolger Hillary Clinton zag het ­politieke deel van haar mans presidentschap meer als tweepersoonsfunctie. Maar of het nou ondanks of dankzij haar talent voor ondergeschiktheid was, Barbara Bush groeide uit tot een nogal populaire persoonlijkheid. Opiniepeilingen wezen uit dat haar aanwezigheid tijdens campagnes de populariteit van zowel vader als zoon Bush goed deed. 1989: Barbara Bush en haar man stappen in de Air Force One. © AP

Analfabetisme Die populariteit zette ze ook in voor de goed zaak. Als een soort prinses Laurentien avant la lettre stortte ze zich op het politieke onomstreden onderwerp van het analfabetisme. “Als meer mensen zouden kunnen lezen, schrijven en begrijpen, zouden we dichter bij de oplossing van veel problemen van ons land zijn”, was haar opvatting. Om het lezen te bevorderen, schreef ze onder meer een bestseller over Millie, de hond van het gezin Bush. Toen George nog vicepresident was, in 1984, had ze ook al een boek geschreven over hun toenmalige hond C. Fred: ‘een humorvol relaas over zijn familie, zijn reizen en zijn ontmoetingen met beroemdheden.’ Maar naarmate de jaren vorderden, werd haar toon scherper. Hoewel ze eerder vooral negatief over de vrouwenbeweging had gesproken – die had haar een depressie bezorgd, omdat een vrouw als zij niet zou voldoen – bleek ze een warm voorstander van een vrouwelijke president, ooit. Abortus leek haar een ongeschikt onderwerp voor politiek. Haar scherpe toon bracht haar ook wel eens in problemen. Over de ontheemden die na orkaan Katrina moesten worden opgevangen in een sporthal, zei ze ‘dat die mensen toch al weinig privileges kenden’. Het werd een rel. Haar reactie op de kandidatuur van Jeb Bush voor het presidentschap was ‘dat er wel genoeg Bushes waren geweest’ Ook op haar 90ste haalde ze nog de krantenkoppen, toen in 2016 haar jongste zoon Jeb Bush president wilde worden. Haar reactie op dat nieuws was eerst ‘dat er wel genoeg Bushes waren geweest’. Later steunde ze hem toch. Jebs tegenstander Donald Trump was in haar ogen een verschrikking. “Die man heeft vreselijke dingen over vrouwen gezegd.” In Naschrift beschrijft Trouw het leven van onlangs overleden bekende of heel gewone mensen. Een tip voor Naschrift? Mail naar naschrift@trouw.nl