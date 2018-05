Banken tegen DSM: hoe duurzamer jullie zijn, hoe minder rente we rekenen

De rente die DSM betaalt, is afhankelijk van drie dingen: de uitstoot van broeikasgassen, het efficiënt omgaan met energie en het verbruik van niet-fossiele brandstoffen. Als de beursgenoteerde producent van vitamines, ingrediënten voor voedingsmiddelen en kunststoffen op die drie gebieden goed scoort, krijgt het een rentekorting. Hoe hoog die korting - of boete - kan uitvallen, is niet bekendgemaakt. DSM kan in totaal 1 miljard euro lenen bij de 15 banken.

DSM is niet het eerste grote bedrijf dat zo’n krediet heeft geregeld – en is ook niet het eerste dat ING aan zo’n krediet heeft geholpen. Philips was in april vorig jaar de eerste, vertelt Roland Mees, directeur duurzame financiering bij ING. Philips sloot toen bij zestien banken, waaronder ING, Rabobank en ABN Amro, zo’n lening af.

Een ‘duurzaam krediet’ kan een extra steun in de rug bieden bij verduurzaming

Daarna volgden onder meer de Belgisch-Franse chocolademaker Barry Callebaut, de grote Zwitserse uitzender Adecco, de Belgische postbezorger Bpost en de Franse Bel Group, bekend van de kaasjes Babybel, Boursin en La Vache qui Rit. Ook aan twee Aziatische bedrijven zijn zulke ‘duurzame kredieten’ verstrekt. In totaal was ING de afgelopen dertien maanden bij vijftien van zulke kredieten betrokken, vertelt Mees.

Sustainanalytics Bij de beoordeling van de duurzaamheidsgraad van bedrijven maakt ING gebruik van gegevens van Sustainalytics. Dat bedrijf houdt bij hoe duurzaam en hoe maatschappelijk verantwoord bedrijven werken. Vooral grote beleggers zijn daarin geïnteresseerd. Sustainalytics geeft bedrijven daarvoor een bepaalde score. Als een bedrijf dat een ‘duurzaam krediet’ heeft afgesloten die score (bijvoorbeeld: 70) weet te verbeteren (en op 75 of 80 uitkomt), krijgt het zijn rentekorting. Die bedraagt in de regel 5 tot 10 procent van het oorspronkelijke rentepercentage, zegt Mees. Verbetert de score niet, of verslechtert die, dan betaalt het bedrijf een boete: ook die ligt rond 5 a 10 procent van het oorspronkelijke rentepercentage. Bij een afgesproken rentepercentage van 3 kan de betaalde rente dus uiteenlopen van 2,7 a 2,85 procent (voor de bedrijven die hun doelen halen) tot 3,15 a 3,30 (voor de bedrijven die ze niet halen). Mees verwacht dat de vraag naar duurzame kredieten zal toenemen, vooral bij niet-beursgenoteerde bedrijven. “Bedrijven willen graag duurzamer werken maar weten vaak niet goed hoe. Als zo’n bedrijf wordt doorgelicht en een onderzoeksbureau kijkt naar zaken als hun energieverbruik, waterverbruik of hun uitstoot van broeikasgassen, kunnen zij een keuze maken.” Een ‘duurzaam krediet’ kan vervolgens een extra steun in de rug bieden. Voor de beoordeling van niet-beursgenoteerde bedrijven maakt ING gebruik van gegevens van het Franse bedrijf EcoVadis. Naast ING zijn er ook andere banken die zulke kredieten regelen. De Franse zuivelproducent Danone (onder meer eigenaar van Nutricia) deed dat met BNP Paribas en het deels Nederlandse vastgoedconcern Unibail-Rodamco met Lloyds. Lloyds claimt de eerste verlener van zo’n ‘duurzaam krediet’ te zijn, maar volgens Mees waren Philips en de zestien betrokken banken iets eerder.

