Banken kiezen voor Duitsland na Brexit

De lobbyisten in Amsterdam hoopten even dat Citigroup voor hen zou kiezen. Ook Parijs was een optie, net als Dublin en Madrid. De keuze viel op de stad die zich de winnaar mag noemen van de Brexit: Frankfurt. De Duitsers trekken de meeste banken die Londen (deels) verlaten nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.

Het financieel-economische persbureau Bloomberg schreef vandaag dat Citigroup 150 tot 250 banen verplaatst naar Frankfurt waar al 350 personeelsleden van de Amerikaanse bank werken. Wel blijft Londen het hoofdkwartier van alle activiteiten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Tussenstand Bloomberg maakte ook een tussenstand op van de Brexit door het aantal bankmedewerkers te turven dat naar de Europese Unie vertrekt. Frankfurt leidt comfortabel met 2600 banen, gevolgd door Parijs dat op 1400 nieuwe functies bij banken mag rekenen. Amsterdam komt in het overzicht niet voor. In theorie kan dat nog komen, want binnen de bankensector zijn er nog 9000 banen te verdelen. JPMorgan en Deutsche Bank kondigden na het EU-referendum aan 4000 functies te verplaatsen. Het moet raar lopen wil Deutsche Bank niet voor Frankfurt kiezen, in het thuisland. Dat zou Parijs op een bijna onoverbrugbare afstand zetten. Tenzij JPMorgan voor de Fransen kiest. Maar ook de Amerikanen lijken een voorkeur te hebben voor Frankfurt. In mei maakte de bank bekend alvast enkele honderden medewerkers te verplaatsen van Londen naar Frankfurt. Een derde grote bank die nog twijfelt, is de andere Morgan: Morgan Stanley. Deze bank denkt erover 1000 arbeidsplaatsen te verhuizen. En ja, ook uit de kantoren van Morgan Stanley sijpelen geruchten naar buiten dat het Frankfurt gaat worden. Frankfurt heeft met het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank en de zetel van de Duitse toezichthouder BaFin twee ijzersterke troeven in handen Op dit moment is Frankfurt volgens een toonaangevende index voor financiële centra de Europese nummer vier, na Londen, Zürich en Luxemburg. Maar Frankfurt heeft met het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank en de zetel van de Duitse toezichthouder BaFin twee ijzersterke troeven in handen. De BaFin wordt in de bankensector gezien als de enige toezichthouder op het Europese vasteland die voldoende kennis heeft om de complexe derivatenhandel te begeleiden. Daarom ook koos Citigroup voor Duitsland.

Londen voorbijstreven Alle interesse in Frankfurt wil overigens niet zeggen dat de Duitsers op korte termijn Londen voorbijstreven. Veruit de meeste banen in de financiële sector blijven in de Britse hoofdstad. Zelfs als een bank als JPMorgan 4000 banen overhevelt naar Frankfurt, dan nog blijven er 12.000 medewerkers in Engeland. Ook de andere banken die personeel verhuizen, blijven voor het grootste deel gevestigd in Londen. In totaal kan Londen ongeveer 30.000 banen in de financiële sector verliezen, zo berekende de Brusselse denktank Bruegel eerder. Dat is slechts een klein percentage van het totaal aan ongeveer 700.000 medewerkers die werkzaam zijn in het financiële hart van Londen. Het gevaar voor Londen zit hem niet zozeer in de banken die afdelingen verhuizen, maar in de strijd om de clearinghuizen. Dat zijn kantoren die de effectentransacties in euro’s afhandelen. De ECB wil deze kantoren naar de eurozone halen. Als dat gebeurt, kan heel Groot-Brittannië meer dan 200.000 banen verliezen, zegt consultancybureau EY.

