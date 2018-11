Bangladesh traineert akkoord met textielindustrie

Het Bangladesh Akkoord, de internationale organisatie die 1600 textielfabrieken in het land controleert op brand- en bouwveiligheid, verkeert in grote onzekerheid over de toekomst. Een hoge rechter in Bangladesh bepaalde eerder dat de organisatie op 30 november de deuren moet sluiten. Donderdag heeft het Hooggerechtshof dat verbod voorlopig uitgesteld tot 6 december, als er een uitspraak in hoger beroep komt.

Adjunct-directeur Joris Oldenziel van het Akkoord noemt het uitermate onzeker wat die uitspraak zal zijn. De internationale druk op de overheid van Bangladesh, van minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, het Europees Parlement, vakbonden, ngo’s en modemerken heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Rana Plaza

Nadat in 2013 het fabriekscomplex Rana Plaza was ingestort, met ruim 1100 doden als gevolg, werd het onafhankelijke Bangladesh Akkoord opgericht om fabriekslocaties in Bangladesh te inspecteren op bouw- en brandveiligheid. Zo’n 200 merken sloten zich aan, waaronder C&A, H&M en Esprit. Zij beloven alleen textiel te kopen bij fabrieken die gecontroleerd worden door het Akkoord. De afspraken zijn juridisch bindend.

In totaal zijn er 150.000 veiligheidsrisico’s aangetroffen. Daarvan is 90 procent verbeterd. Maar bij de resterende 10 procent gaat het nog om grote risico’s. Zo zijn bouwconstructies niet in orde of ontbreekt een brandalarm of een brandblusinstallatie. Het is wel de bedoeling dat Bangladesh de controles op termijn overneemt, maar de eigen inspectiedienst zou daar nog niet klaar voor zijn. Ook minister Kaag pleit voor een ruimere overgangsperiode. Tijdens haar reis naar Bangladesh deze maand besprak zij de kwestie met premier Sheik Hasina en vertegenwoordigers van de textielsector.

Het opgeheven vingertje van het Westen kan voor wrevel zorgen André Nijhof, professor duurzaam ondernemen

Minister Kaag merkte verder op dat Bangladesh steun krijgt bij het versterken van de eigen arbeidsinspectie. Ook draagt het Akkoord sneller dan voorzien fabrieken over aan de overheidsinspectie van Bangladesh. “We hebben ze niet meer nodig”, zei minister van handel Tofail Ahmed laatst over de buitenlandse inspecties. Sinds Rana Plaza is er immers geen grote ramp meer geweest. En China en India hebben ook geen internationaal toezicht, zei hij. De overheid wil zelf toezicht houden op haar eigen industrie.

Maar het land strijkt veel partijen tegen de haren in. Het Europees Parlement nam twee weken terug een resolutie aan waarin het eist dat het Akkoord mag blijven. Europarlementariër Agnes Jongerius waarschuwde dat Bangladesh de handel met de EU op het spel zet. En volgens Esprit kan het merk ‘Made in Bangladesh’ ‘besmet’ raken.