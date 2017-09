Bangladesh beperkt vrijheid van Rohingya-vluchtelingen

De Verenigde Naties schatten dat sinds 25 augustus, toen het huidige geweld begon, meer dan 400.000 Rohingya uit Burma zijn gevlucht naar Bangladesh.

“Zij moeten in de voor hen bestemde kampen blijven totdat ze terugkeren naar hun land”, aldus de Bengaalse politie. “Ze mogen niet via de weg, het spoor of het water reizen naar andere plekken.”

De politie heeft bewoners van de grensregio ook verzocht geen woonruimte te verhuren aan vluchtelingen, zelfs niet als het gaat om vrienden of familieleden.

'Laatste kans' Aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de VN, die deze week plaatsvindt in New York, uitte VN-chef António Guterres in een interview met de BBC kritiek op de Burmese leider Aung San Suu Kyi. Volgens Guterres heeft Suu Kyi 'een laatste kans' om de legeroperatie te staken in de regio Rakhine, waaruit de Rohingya vluchten. Als zij dat niet doet, draait de crisis uit op een 'absoluut verschrikkelijke tragedie'. De islamitische Rohingya-minderheid wordt onderdrukt in Burma, waar de meerderheid boeddhistisch is. Het kwam de laatste decennia meermaals tot confrontaties tussen de Roghingya en boeddhistische Burmezen. De huidige strijd begon vorig jaar toen Rohingya-rebellen posten van de Burmese grenspolitie aanvielen. Volgens het leger proberen moslimextremisten voet aan de grond te krijgen in het gebied.

