Bandidoslid krijgt geen vergunning voor café

Penn, die spreekt namens 33 Limburgse gemeenten, verwacht dat het verbod het eerst gevoeld wordt wanneer leden van de nu verboden motorclub een vergunning nodig hebben voor het uitbaten van een horecagelegenheid. "Zodra wij er achter komen dat iemand lid is van Bandidos zullen we zorgen dat die vergunning wordt geweigerd."

Clubhuizen van Bandidos zijn er niet meer in Limburg. In die zin valt er met het verbod in de hand weinig te sluiten. Maar de provincie telt nog wel twee Bandidos-chapters. Voor een deel treffen de Bandidos-leden elkaar nu thuis. Penn verwacht niet dat het verbod zoveel kracht heeft dat Bandidos-leden uit hun huis gezet worden. "Dat kan alleen als de nood heel erg hoog is." Bijvoorbeeld als de veiligheid van de buurt in het geding komt.

"We zijn niet zo naïef dat we denken dat de activiteiten van de Bandidos nu over zijn. Als ik lid was van de club zou ik op een andere manier verder gaan. De winst is nu dat de rechter een waardeoordeel heeft gegeven en daar een norm aan heeft gehangen. Daar kunnen we verder mee." De laatste maanden is het volgens Penn wel rustig rond de Bandidos. "Tenminste dat denken we. Het kan zijn dat ze zijn ondergedoken."