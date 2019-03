Banden tussen Boeing en Amerikaanse luchtvaartautoriteit mogelijk te innig

Zo meldden bronnen aan diverse persbureaus en Amerikaanse media. Mails, sms’jes en andere vormen van communicatie bij de ontwikkelingsafdeling van Boeing zijn al onder de loep genomen.

Openbare aanklagers pluizen uit of Boeing de afgelopen jaren niet te veel invloed heeft uitgeoefend op de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, meldt persbureau AP. The Seattle Times gaat in een analyse zelfs nog verder. Gedreven door bezuinigingen en een gebrek aan tijd zou luchtvaartautoriteit FAA de vliegtuigbouwer zelf steeds meer verantwoordelijkheid hebben gegeven. Specifiek als het gaat om de keuring van het toesteltype Boeing 737 Max 8, waar er twee van verongelukten in het afgelopen half jaar.

Haast

Het begint in 2015. Boeing probeert dan concurrent Airbus bij te benen en wil het nieuwste toestel, de 737 Max 8, zo snel mogelijk op de markt zetten. Maar de fabrikant loopt negen maanden achter op de Europese concurrent. Managers van luchtvaartautoriteit FAA oefenen daardoor steeds meer invloed uit op hun veiligheidsinspecteurs; veiligheidschecks moeten snel en het resultaat moet eigenlijk het liefst in het voordeel zijn van Boeing. Duren checks toch te lang of moet er volgens veiligheidsinspecteurs nog het een en ander worden gesleuteld aan het toestel, dan jassen FAA-managers zelf de goedkeuring erdoorheen of ze delegeren de uit te voeren veiligheidschecks aan Boeing zelf. “Er was geen goede en complete beoordeling van de door Boeing aangeleverde documenten. Beoordelingen moesten vooral de deadlines halen”, vertelt een van de inspecteurs aan The Seattle Times.

In die haastige setting werd het onder vuur liggende besturingssysteem van de Boeing 737 Max 8 binnen een mum van tijd goedgekeurd, aldus de geïnterviewde inspecteurs. Juist dat besturingssysteem, genaamd MCAS, lijkt nu kuren te vertonen die kunnen hebben geleid tot de twee ongelukken in Ethiopië en Indonesië. De exacte oorzaak van de ongelukken is overigens nog niet bekend. Wel maakten Franse luchtvaartinspecteurs afgelopen maandag bekend dat er ‘duidelijke overeenkomsten’ zijn tussen de crash met de Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines en die van het Indonesische Lion Air afgelopen oktober.

Ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zei vorige week gelijkenissen te hebben gezien tussen de twee ongelukken met het toesteltype 737 Max 8. Tot die tijd hield de organisatie vol dat het Boeingtoestel veilig was. FAA vond het, anders dan veertig andere landen in de wereld, niet nodig het toesteltype aan de grond te houden. Tot vorige week woensdag dus. Bij de twee ongelukken met de 737 Max 8 kwamen in totaal 346 mensen om het leven.