Bamischijven (speciaal voor u)

Het is al weken een slagveld in mijn keuken. Er moeten namelijk zo’n 200 gerechten op de foto voor mijn nieuwe kookboek. Omdat het intussen mijn twaalfde is, word ik er steeds handiger in, maar het blijft een logistieke operatie waarbij Waterloo verbleekt.

Ik noem alleen al de twaalf A4’tjes aan boodschappenlijsten. De fotograaf heeft met zijn schermen, lampen, statieven, lenzen en een laptop bezit genomen van de woonkamer, waar hij op een laag tafeltje alles fotografeert wat ik hem voor de neus schuif. Samen met mijn onmisbare hulpkokkin sta ik een paar meter verder in de keuken te snijden, hakken, roeren en bakken, te midden van bergen pompoenen, courgettes, aubergines en tomaten, maar ook blikken kokosmelk, pakken rijst, dozen vol nootjes en een compleet maaiveld aan verse kruiden. Zodra er iets klaar is, dient er een bijpassend stuk servies te worden gekozen uit de honderden witte borden, schalen, kommen en bakjes die in aanvankelijk strakke rangorde staan opgesteld.

Ook zijn er drie tassen vol ondergrondjes: witte kleedjes in alle soorten en maten, van linnen, van katoen, van kant, geborduurd, doorzichtig, netjes gevouwen of juist artistiek verfrommeld, al gaat de fotograaf gerust in de weer met de strijkbout, die ook nog ergens tussendoor zwerft. Vervolgens is het een kwestie van ‘klik’, ik schuif nog een sperzieboon naar links en een toefje peterselie naar rechts, weer ‘klik’, en hup, terug de keuken in. Aan het eind van de dag is het hele huis een ravage, maar staat er wel een tafel vol met eten. Gelukkig heb ik daarvoor mijn buren, die avond aan avond mogen aanschuiven of afhalen. Want natuurlijk gooien we niks weg.

Vorige week vond ik in de koelkast ineens een noedelsalade terug die om onduidelijke redenen niet op tafel was beland. Daar heb ik toen maar bamischijven van gemaakt. Niet dat ik die normalerwijze ooit eet of koop, maar je moet toch wat? En zowaar, ze bleken zo lekker, dat het recept daarvan prompt ook in het boek mocht. Maar u krijgt de primeur.

Zelf maken? Nodig voor 8 stuks: • 200-250 g gare bami (of noedelsalade)

• 4 lente-uitjes

• ½ rode peper

• Handje verse koriander

• 1 ei

• 3 handjes panko (toko) of zelfgemalen paneermeel

• 3 eetl bloem

Bechamel: • 20 g boter

• 20 g bloem

• 1 eetl Japanse sojasaus

• 1 eetl sesamolie

• 1 blaadje gelatine

Recept: Bechamel: Laat de gelatine weken in water. Smelt de boter in de pan, voeg de bloem toe en laat al roerend een minuutje meebakken. Giet 100 ml water erbij en laat al roerend binden tot een dikke saus. Doe sojasaus en sesamolie erbij. Laat op laag vuur rustig 5-10 minuten garen zonder aanbranden. Snij de bami wat kleiner. Snij de lente-ui in ringetjes, hak de koriander en rode peper (zonder zaadjes) fijn. Los de gelatine op in de bruine bechamelsaus, meng hem dan grondig door bami en groenten. Te pittig? Ketjap manis. Te flauw? Extra sambal of rode peper. Spreid uit in een laag van 2 cm in een kleine braadslee. Laat in de koelkast minstens een half uur opstijven. Steek er met een kookring (Ø 8 cm) rondjes uit. Boetseer de restjes met behulp van de kookring tot ronde schijven. Haal ze achtereenvolgens door bloem, losgeklopt ei en paneermeel. Laat tot gebruik opstijven in de koelkast. Verhit 2 vingerdiktes olie in een hapjespan en bak ze met 4 tegelijk in ± 3 minuten goudbruin, halverwege omdraaien. Laat uitlekken op keukenpapier.

Tips: Dit recept kan met kant-en-klare bami die u over hebt, ja zelfs die van de Chinees. Met kale gekookte noedels wordt het echter een flauwe hap. Meng daar anders 3 eetl Japanse sojasaus, 1 eetl sesamolie, 3 eetl limoensap, 2 eetl bruine basterdsuiker, 2 theel sambal en 2 uitgeperste knoflooktenen door, plus bijvoorbeeld wat wortelrasp en taugé. U kunt de ongebakken bamischijven prima invriezen. Wel liefst ontdooien voor het bakken.

