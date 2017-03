Baker schiet Vitesse verder

Vitesse, drie keer eerder verliezend bekerfinalist, kan zich gaan opmaken voor een nieuwe poging. De Arnhemmers waren vanavond in de halve finale te sterk voor Sparta (1-2), waardoor zij op 30 april de KNVB-bekerfinale spelen in De Kuip. Twee droge treffers van Lewis Baker – eentje voor rust en eentje erna – kregen het uitverkochte en sfeervolle Kasteel stil.

Vitesse moet het in de bekerfinale opnemen tegen de winnaar van AZ-Cambuur Leeuwarden (morgenavond 20.45 uur).

Alle randvoorwaarden waren gecreëerd voor een mooi avondje bekervoetbal. Het stadion was uitverkocht, het vuurwerk spatte voor de wedstrijd uiteen boven Het Kasteel en de regen zorgde ervoor dat de bal vlot over de (kunst)grasmat circuleerde. Het verschil tussen Sparta en Vitesse, respectievelijk de nummers zeven en veertien van de eredivisie, uitte zich in de eerste helft vooral in vloeiender aanvalsspel bij de gasten. Vooral de snelle Rashica zorgde voor dreiging bij de Arnhemmers. De Kosovaar stond ook aan de basis van de openingstreffer op Het Kasteel. Hij versierde handig een inworp, gooide de bal verrassend naar Baker, die vanaf links hard binnenschoot achter doelman Kortsmit.

Gebrek aan routine

De thuisclub, die in dezelfde formatie startte als afgelopen zaterdag tegen NEC, stelde daar weinig tegenover voor de rust. Alleen Cabral (net naast) deed een poging op doelman Eloy Room, die zondag nog uitviel met een liesblessure maar net op tijd fit was voor het duel met Sparta. Bij de thuisclub ontbraken de ervaren Bart Vriends en David Mendes da Silva (beiden geblesseerd). Pastoor betreurde dat, omdat routine gewenst is in de eindfase van het bekertoernooi. In dat kader kon hij alleen beschikken over aanvoerder Michel Breuer (36), die de beker eerder al eens won met Heerenveen.

Ook na rust zocht Sparta aanvankelijk tevergeefs de aanval. Trainer Pastoor greep daarop in en besloot het op de opportunistische manier te proberen. Na een uur bracht hij twee verse aanvallers, Pogba en Goodwin. Die laatste zorgde direct voor gevaar. Zijn vrije trap belandde bij Breuer, die op het lichaam van Room kopte. Ook de rebound (Pusic) miste doel.

Met de inbreng van Pogba en Goodwin gaf Pastoor het startsein voor het slotoffensief van Sparta. Het thuispubliek vroeg om bloed, zweet en tranen, waarop Sparta nogmaals aanzette. Sanushi (schot) en Pusic (kopbal) waren dichtbij de gelijkmaker, terwijl Rashica een opgelegde kans miste om het duel een kwartier voor tijd te beslissen. Even later leek hij dat wél te doen door Baker in stelling te brengen. Kashia bracht de spanning echter terug door kort daarop de bal in eigen doel te werken: 2-1. Sparta drong daarna aan, maar Vitesse was opnieuw het gevaarlijkst via Rashica. Hij trof de paal.