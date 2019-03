Baghouz, het laatste dorp van het kalifaat, staat op vallen

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn afgelopen weekend van twee kanten binnengedrongen in het dorp Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat aan de oever van de rivier de Eufraat. Er werd hevig gevochten, zo meldde de door de Verenigde Staten gesteunde SDF. Als Baghouz valt, zal dat een mijlpaal zijn in de strijd tegen de terreurbeweging. Het Oost-Syrische gehucht bij de grens met Irak is het laatste stukje grondgebied van het enkele jaren geleden door IS uitgeroepen kalifaat, dat op zijn hoogtepunt in 2014 een derde van Syrië besloeg.

Het offensief van de SDF wordt ondersteund met luchtaanvallen van een coalitie geleid door de VS. De Amerikaanse president Donald Trump meldde donderdag al dat het kalifaat volledig was ingenomen, maar dat was voorbarig. Volgens de SDF, een alliantie van Koerdische en Arabische milities, werd gisteren in Baghouz nog hevig verzet geboden door enkele honderden IS-strijders, onder wie veel buitenlandse jihadisten, die zich hadden verschanst in tunnels.

De rebellen verdedigden zich met onder meer mijnen, scherpschutters, autobommen en zelfmoordenaars. “Ze houden nog steeds burgers vast en ze stoppen de tunnels ook vol geïmproviseerde explosieven”, aldus een kolonel van de internationale coalitie tegen persbureau Reuters.

Massagraf De SDF stelde zijn aanval op Ba-ghouz vorige maand enige tijd uit om burgers de kans te geven het laatste restantje kalifaat verlaten. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen werden met bussen geëvacueerd. Velen van hen kwamen terecht in het kamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië, waar inmiddels tienduizenden ontheemden bivakkeren, onder wie ook een aantal Nederlanders. Terwijl de SDF-troepen afgelopen week samentrokken rond Baghouz, deden ze een gruwelijke ontdekking. In een gebied dat was veroverd op IS vonden ze een massagraf met honderden lichamen, de meeste van vrouwen en kinderen. Velen waren onthoofd. Volgens de SDF gaat het mogelijk om yezidi’s die door IS werden vastgehouden. “Ze zijn afgeslacht”, verklaarde een SDF-commandant. Overigens waarschuwt de SDF voor al te veel gejubel na de verovering van Baghouz. Want er bevinden zich waarschijnlijk nog slapende cellen van IS in het onherbergzame gebied langs de Syrisch-Iraakse grens. Ook na de inname van het laatste stukje kalifaat blijft er daardoor een serieuze dreiging van guerilla-acties en terreuraanslagen door IS.

Veroordeelde is-strijder wil terug, naar Nederland De Nederlandse voormalige IS-strijder Yago R., die vluchtte uit Baghouz, baarde gisteren opzien met een interview dat hij in een Koerdisch detentiecentrum gaf aan de BBC. De 27-jarige R. zei dat hij met zijn vrouw Begum en zijn babyzoon terug wil naar Nederland. Hij trouwde vier jaar geleden in het kalifaat met Begum, die toen vijftien was. De Nederlander werd naar eigen zeggen gemarteld door IS nadat hij werd beschuldigd van spionage en wil niks meer met de groep te maken hebben. Zijn negentienjarige vrouw is de Britse nationaliteit ontnomen. Volgens de Britten heeft Begum ook de Bengaalse nationaliteit, omdat haar moeder uit Bangladesh komt. Of zij naar Nederland kan komen, is onduidelijk. Een beroep op gezinshereniging lijkt kansloos, want daarvoor moeten beide aanvragers minstens 21 zijn. Ook is het de vraag of het in het kalifaat gesloten huwelijk hier geldig is. Als R. terugkeert, wacht hem in elk geval een celstraf van zes jaar. Hij werd vorig jaar bij verstek veroordeeld voor deelname aan een terreurorganisatie.

