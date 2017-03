Baggeraar Van Oord beveelt GroenLinks van harte aan

Pieter van Oords aanhankelijkheidsverklaring komt niet uit de lucht vallen. Het familiebedrijf waar hij de leiding over heeft, legt al jaren windparken op zee aan en is, als specialist op dat terrein, gebaat bij de door GroenLinks gepropageerde snelle overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Die overgang, zei Pieter van Oord tegen Het Financieele Dagblad, is goed voor de wereld (want beperkt de opwarming van de aarde) en goed voor Nederland (extra banen). Van Oord vindt dat de nieuwe regering de ambities van GroenLinks op energiegebied moet overnemen en dat Nederland bij die overgang voorop moet lopen.

Van Oords afhankelijkheid van offshore-windprojecten blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten over 2016 – maar dan wel op een aparte manier. De omzet in ‘wind’ daalde namelijk fors: van 715 miljoen in 2015 tot 394 miljoen vorig jaar.

Dat komt vooral doordat Van Oord heel 2015 werkte aan het grote Gemini-windpark op de Noordzee. Dat project, het grootste dat Van Oord ooit aanpakte, werd medio 2016 afgerond. Nieuw offshorewerk is overigens wel in aantocht.

Suezkanaal

Met baggeren, de oudste en nog altijd grootste tak van het bedrijf, had Van Oord het ook minder druk dan in 2015. De omzet liep terug van 1,62 naar 1,18 miljard. Ook in dit geval speelde mee dat 2015 een uitzonderlijk jaar was: Van Oord werkte toen onder meer mee aan de verbreding van het Suezkanaal. Zulke mega-opdrachten waren er in 2016 niet. Dat de inkomsten uit de olie-en gassector fors afnamen, was gezien de crisis in die sector geen grote verrassing.

Al met al was Van Oords omzet bijna 34 procent lager dan in 2015 (1,71 miljard versus 2,58 miljard). De winst liep met 47 procent terug naar 90 miljoen, het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar. Hoewel de orderportefeuille recordvol is (onder meer met windprojecten), verwacht Van Oord over 2017 nog geen betere resultaten. De uitvoering van de meeste orders begint pas in 2018 of in de jaren daarna.

Desondanks verwacht Van Oord geen grote krimp van zijn personeelsbestand. Vorig jaar liep dat, gemeten in voltijdsbanen, terug van 4912 naar 4816. Dit jaar zal het wat lager uitvallen, maar niet veel. Dat komt deels doordat het bedrijf dit jaar al bezig is met de voorbereiding van de projecten die in 2018 en daarna ter hand worden genomen, zegt een woordvoerder.

Dat Van Oord het minder druk had, had ook een voordeel: de CO2-uitstoot was in 2016 ruim 17 procent lager dan in 2015.