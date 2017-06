Badmeesters schuldig bevonden aan verdrinking Salam, leerkrachten vrijgesproken

Het meisje uit Syrië verdronk in 2015 in zwembad 't Gastland in Rhenen. Ze kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands. Of ze snapte dat ze niet in het diepe bad mocht komen, weet niemand.

Dat Salam tijdens het vijf minuten ‘vrijzwemmen’ ongezien in het diepe bad kon belanden, lag volgens de officier van justitie niet aan de school of het zwembad. Met de protocollen en afspraken over hoe het toezicht dient te verlopen zat het wel goed. Het ging mis doordat de regels niet in praktijk werden gebracht, aldus het OM.

Daarom werd niet het zwembad, maar de badmeesters en leerkrachten vervolgd. Zo werden de leerlingen pas na het aankleden geteld, en niet al bij de douches zoals de bedoeling is. Pas buiten werd Salam gemist. Ze lag toen al zeker tien minuten op de bodem van het diepe bad. Het Openbaar Ministerie eiste daarom werkstraffen van 120 uur tegen de vijf verdachten.

