Badmeesters bestraft om dood meisje

“De dood van Salam was een ongeluk, maar wel een dat voorkomen had kunnen worden.” Met die woorden veroordeelde de rechtbank in Utrecht donderdag drie badmeesters tot werkstraffen van zestig uur voor de dood van de 8-jarige Salam, die in september 2015 tijdens schoolzwemmen verdronk in ‘t Gastland in Rhenen. De ervaren zwemleerkrachten waren op de fatale middag niet waakzaam genoeg, communiceerden niet voldoende met elkaar en handelden te veel op routine.

Lees verder na de advertentie

De veroordeling van de badmeesters heeft een grote weerslag op zwembaden en personeel. Teun van Etten, voorzitter van branchevereniging voor zwembaden Wizz, zegt dat het naar zijn weten nog niet eerder is gebeurd dat badmeesters individueel zijn vervolgd voor dood door schuld.

Zij hebben een fout gemaakt, want ze hebben niet gezien dat Salam van het ondiepe naar het diepe bad ging. Bert van Engelen, advocaat van de ouders van Salam

De twee leerkrachten die eveneens aanwezig waren tijdens het schoolzwemmen, werden vrijgesproken. Toch spreekt de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus), waar de school in Rhenen lid van is, niet over opluchting. “Het verdriet om de dood van een leerling en de invloed van de rechtszaak zijn enorm”, zegt advocaat Kirsten van Boltaringen.

Ouders teleurgesteld De ouders van Salam zijn ‘uitermate teleurgesteld’ dat de twee leerkrachten vrijuit zijn gegaan, zei hun advocaat Bert van Engelen. “Zij hebben een fout gemaakt, want ze hebben niet gezien dat Salam van het ondiepe naar het diepe bad ging.” Dat de rechter alleen de badmeesters heeft veroordeeld, komt doordat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens het schoolzwemmen het meeste bij hen lag. Dat neemt niet weg dat de leerkrachten eveneens fouten hebben gemaakt door onvoldoende toezicht te houden. Ook de school krijgt kritiek. De leerkrachten waren niet op de hoogte van de afspraken die tussen school en zwembad waren gemaakt over de taakverdeling tijdens het schoolzwemmen. Dat is de school aan te rekenen, aldus de rechtbank. De werkstraffen van zestig uur zijn lager dan de 120 uur die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank houdt rekening met de gevolgen van de vervolging, die op zichzelf al groot zijn. De badmeesters zullen de rest van hun leven met zich meedragen dat er onder hun toezicht een meisje is verdronken. De aandacht zal vooral moeten gaan naar de manier waarop afspraken in de praktijk uitpakken. Teun van Etten van zwembadenvereniging Wizz De rechter gaat er net als het OM vanuit dat het mis ging tijdens de vijf minuten waarin de leerlingen mochten ‘vrijzwemmen’. Salam is toen van het ondiepe bad in het diepe bad beland. Dat had niet mogen gebeuren. Het meisje, dat kort tevoren met haar gezin uit Syrië was gevlucht, kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands. De rechter verwijt de badmeesters dat zij ondanks deze bijzondere situatie niet extra op haar hebben gelet. Sterker nog: niet alle aanwezigen wisten wie Salam was. Ze wisten alleen dat er een meisje was dat niet kon zwemmen.

Protocollen Volgens Teun van Etten van zwembadenvereniging Wizz is de branche al jaren bezig met het vergroten van de veiligheid via opleidingen en protocollen. “Hoe het toch fout kon gaan, is het gesprek van de dag. De aandacht zal vooral moeten gaan naar de manier waarop afspraken in de praktijk uitpakken.” Hij hoopt dat scholen ervoor blijven kiezen om schoolzwemmen aan te bieden. “Hoe dubbel het in deze situatie misschien ook klinkt, dat is wel een van de manieren om de zwemveiligheid in Nederland te vergroten.” Onlangs concludeerde het Mulier Instituut voor sportonderzoek op basis van een enquête onder achthonderd schooldirecteuren dat het traditionele schoolzwemmen verdwijnt. Scholen vinden het vooral een gedoe. Ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid was voor sommige scholen reden om te stoppen. De onderwijsbonden CNV en AOb zijn daarom opgelucht dat de leraren zijn vrijgesproken. Volgens de AOb had een veroordeling ‘desastreuze’ gevolgen gehad voor buitenschoolse activiteiten. De PO-raad hoopt dat met de vrijspraak van de leerkrachten de ‘rust terugkeert’. Lees ook: Hoe kon een meisje verdrinken tijdens schoolzwemmen?

Lees ook: OM: meisje verdronk bij schoolzwemmen door falend toezicht

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.