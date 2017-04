Bacteriën speuren naar landmijnen

Escherichia coli heet de bacterie die de wetenschappers ervoor gebruiken. Ze komen vooral voor in darmen van mensen en dieren en verteren voedsel. De wetenschappers voegden specifieke genen toe aan het DNA van de eencelligen, waardoor ze groen oplichten als ze in aanraking komen met de springstof TNT die in de meeste landmijnen zit. Mijnen lekken deze stof, die vervolgens wordt opgenomen door de grond.

Bij wijze van test vulden de onderzoekers kunststof kralen met bacteriën en strooiden ze uit over een veld met landmijnen. Er werden meer dan 100.000 bacteriën uitgezet in een stuk grond van 3,8 bij 1,1 meter. De volgende dag scanden de onderzoekers het veld met een speciale laser, zodat de bacteriën zichtbaar werden. Uit de groene waas die verscheen bleek dat de proef was geslaagd.

De wetenschappers hebben grote plannen om hun technieken te verfijnen. “We zijn van plan de scanmethoden met de laser flink te verbeteren, zodat we grotere gebieden kunnen afspeuren”, zegt onderzoeker Shimshon Belkin tegen het Israëlische nieuwsmedium The Jerusalem Post. “We willen de laser ook een stuk compacter maken, zodat die kan worden ingebouwd in drones.”

Doden en gewonden

In meer dan zeventig landen liggen nog mijnen in de grond. Volgens The Jerusalem Post blijkt uit cijfers dat ieder jaar 15.000 tot 20.000 mensen gewond raken of sterven door een landmijn. Ook het opsporen van mijnen is zeker niet zonder gevaar. Huidige opsporingsmethodes, waarbij vaak een metaaldetector wordt gebruikt, geven regelmatig een vals alarm en het is moeilijk om landmijnen die geen metaal bevatten op te sporen.

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers ook proeven gedaan met ratten en bijen. Ook die dieren blijken in staat om landmijnen te ontdekken. Het inzetten van eencelligen is echter nieuw. De onderzoekers zijn van plan om bacteriën te kweken die alle soorten landmijnen kunnen zoeken.