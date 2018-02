Babyvoeding en sojayoghurt bezorgen Danone goed jaar

Sojayoghurt, flesjes water en babyvoeding, daar draait het allemaal om bij Danone. Dit blijkt uit jaarcijfers die het concern gisteren publiceerde. Vooral de babyvoeding legde het Franse levensmiddelenconcern geen windeieren. De omzet daaruit steeg met bijna 10 procent. Die groei kwam voornamelijk uit China. Daar groeide de omzet met 30 procent in het vierde kwartaal.

Die goede cijfers vloeien voort uit het feit dat Danone steeds meer inzet op directe verkoop aan con­sumenten in China. Ook het hoge Chinese geboortecijfer van vorig jaar heeft de vraag naar babyvoeding omhoog gestuwd. In 2016 schafte ­Peking namelijk het één-kindbeleid af.

Danone verwacht dat de winst door deze babyboom dit jaar verder zal groeien. De omzet van de ‘speciale voeding’-tak van het bedrijf, waar onder andere babyvoeding en medische voeding onder vallen, steeg met 9,3 procent.

Flessenwater verkoophit

In Europa doet voornamelijk Alpro het goed. Dit bedrijf werd onderdeel van Danone door de aankoop van het Amerikaanse voedingsbedrijf WhiteWave Foods in 2016 voor 12,5 miljard euro. Deze aankoop werd pas in april vorig jaar afgerond. Het Amerikaanse bedrijf werd gekocht vanwege de plantaardige en biologische zuivelproducten in hun assortiment.

De verkoop van plantaardige yog­hurt groeide met 10 procent in het vierde kwartaal. Veel van die verkoop kwam uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Nederland. De goede verkopen van Alpro staan in schril contrast met de dalende verkopen van andere zuivelproducten in Europa en Noord-Amerika.

De meest opvallende verkoophit is flessenwater. De verkoop daarvan groeide in 2017 met 4,7 procent. Ook die groei kwam vooral uit China. Vooral water zonder smaakje doet het goed. De verkoop daarvan groeide met dubbele cijfers in het vierde kwartaal.