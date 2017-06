Baby-faced killer? Ik zag een mooie jongen met zachte ogen

Geboren in Fez, zijn vader Marokkaan, zijn moeder Italiaanse. Zijn moeder, Valeria Khadija Collina, werd geïnterviewd door het Italiaanse weekblad L'Espresso. Ze zei dat haar zoon zeer was beïnvloed door IS-propaganda en dat hij dacht dat je in Syrië de meest pure vorm van de islam kon beleven.

'Ik zei voortdurend tegen hem dat ze hem de vreselijke dingen niet lieten zien, maar hij liet zich niet op andere gedachten brengen.' Haar zoon had in Fez nog computerkunde gestudeerd voor hij naar Londen verhuisde, waar hij volgens zijn moeder met de verkeerde mensen om begon te gaan.

Kan het kwaad ook gewoon knap zijn?

Younnes Zaghbra was al in het vizier van de Italiaanse veiligheidsdienst gekomen toen hij vorig jaar probeerde naar Istanbul te vliegen zonder een retour, en ook was zijn mobiele telefoon in beslag genomen, maar er was onvoldoende hard bewijs om hem te vervolgen. Wel zouden ook de Britse veiligheidsdiensten door de Italianen zijn geïnformeerd.

Ik moest wat langer naar de foto kijken. Hij was niet heel recent, op het net verschenen andere foto's waarop zijn uiterlijk ineens veel grimmiger was, maar ik ben geneigd te denken dat deze foto vóór zijn radicalisering is genomen. Of kan het kwaad ook gewoon knap zijn?

Bekkay Harrach © Wim Boevin000

Bekkay Harrach Ja, ik weet dat dat zo is. Ik moest terugdenken aan 2009, aan een Klein Verslag gewijd aan een mooie jongen die staand voor een rood gordijn met zachte stem een videoboodschap uitsprak. Bekkay Harrach was zijn naam. Hij leek weggelopen uit The Chosen van Chaim Potok, zo'n gebeeldhouwde chassidische jongen uit New York. Ook toen bleef ik bij die beeltenis hangen, want Bekkay Harrach sprak, onderbroken door recitaties uit de Koran, de meest gruwelijke dreigementen uit aan het land waar hij was opgegroeid en opgeleid: Duitsland. 32 was hij toen, van Marokkaanse afkomst, en in 1981 als jongetje van een jaar of vier, vijf naar Duitsland gekomen. Die zachtheid, de lievigheid, de studies, de kansen, en dan, besmet door dat gif In 1997 kreeg hij de Duitse nationaliteit. Hij voltooide net niet zijn gymnasium, maar na een soort staatsexamen studeerde hij tussen 2002 en 2004 in Koblenz lasertechnologie en econometrie. Vervolgens verdween hij naar Irak en Syrië, waar hij in een cel belandde en werd vrijgelaten na inspanningen van de Duitse regering. De Duitse inlichtingendienst probeerde hem te werven, maar in 2007 verdween hij ergens in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Tot hij, heel gesoigneerd en westers gestyled, opdook in die video en in onberispelijk Duits Duitsland bedreigde als het niet zijn troepen terugtrok uit Afghanistan. Zo rustig als hij was, bijna sereen. In 2011 werd zijn martelaarsdood gemeld. Hij zou in Afghanistan zijn gevallen bij de bestorming van de Amerikaanse basis in Bagram, zo meldde een Oezbeekse tak van IS. Hij zou een groep van twintig islamitische strijders hebben aangevoerd. Het is allemaal moeilijk te begrijpen. Die zachtheid, de lievigheid, de studies, de kansen, en dan, besmet door dat gif, dat gif van superioriteit dat diep sluimert in de islam, de transformatie naar koude gewetenloosheid en haat.

