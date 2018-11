Azië stoomt af op zijn eigen koude oorlog

Toen India’s eerste eigen kernonderzeeër, de INS Arihant, begin deze maand na zijn maiden trip weer opdook in de Baai van Bengalen, was dat niet alleen een prestatie van de bemanningsleden, die na weken onder water eindelijk weer de warme tropische buitenlucht konden opsnuiven. Het was ook een triomf voor de Indiase strijdkrachten, die hiermee hun nucleaire capaciteiten aanzienlijk uitbreidden.

Want de Indiërs waren tot dat moment voor het lanceren van kernbommen afhankelijk van vliegtuigen en op land gestationeerde raketten. Maar die kunnen door satellieten worden opgespoord. Met de kernraketten aan boord van de Arihant, die zich kan verschuilen onder water, beschikt India nu over een wapen waarmee het zelfs na een verwoestende nucleaire aanval nog kan terugslaan. ‘De trots van India’ noemde premier Narendra Modi de atoomonderzeeër dan ook op Twitter, eraan toevoegend dat deze mijlpaal ‘voor altijd zal worden herinnerd in onze geschiedenis’.

Indiase militaire experts tekenden er wel meteen bij aan dat de kernraketten aan boord van de Arihant slechts een beperkt bereik hebben van rond 750 kilometer. Volgens de deskundigen moet de onderzeeër daardoor gevaarlijk dicht voor de kust van China varen om Chinese steden te kunnen verwoesten. Maar de Indiase marine zal binnenkort een tweede atoomonderzeeër in gebruik te nemen en heeft een derde in aanbouw. Ook ontwikkelen de Indiërs nog grotere kernonderzeeërs en ballistische raketten met meer bereik.

“Een geloofwaardige nucleaire afschrikking is extreem belangrijk voor de veiligheid van ons land”, zei premier Modi tegen de bemanning, in een speech die live op tv werd uitgezonden. Volgens de premier is de Arihant een ‘openlijke waarschuwing’ aan rivalen om niet te beginnen aan ‘rampzalige avonturen tegen India’.

De Indiase ingebruikname van kernonderzeeër, en de beschouwingen over het vernietigen van Chinese steden, zijn typisch voor de ambitieuze militaire opbouw die gaande is in Azië, en die wordt aangewakkerd door de razendsnelle modernisering van de Chinese strijdkrachten. Uit cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) blijkt dat de defensiebestedingen in Azië en Oceanië sinds 2000 met zo’n 150 procent zijn gestegen tot ruim 450 miljard dollar in 2017. Een groot deel van deze groei komt voor rekening van China, dat zijn defensieuitgaven sinds 2000 meer dan vervijfvoudigde. De Chinezen besteden aan hun strijdkrachten ongeveer net zoveel als alle andere landen in Azië en Oceanië bij elkaar.

Actie-en-reactie

De rappe groei van de Chinese defensiebestedingen jaagt veel andere landen in de regio angst aan. Zij zien zich genoodzaakt ook hun strijdkrachten te versterken. Zo heeft Japan op zijn begroting al geld gereserveerd voor de aanschaf van kruisraketten die het kan afvuren met zijn moderne F35-straaljagers, die doelen ver in China zullen kunnen raken. Australië heeft voor de komende tien jaar de grootste militaire opbouw aangekondigd die het land ooit in vredestijd heeft ondernomen. En in Zuid-Korea is, vooral door de dreiging vanuit het door Peking gesteunde Noord-Korea, zelfs debat over de vraag of het land eigen kernwapens moet ontwikkelen.

“Het is duidelijk actie-en-reactie”, zegt onderzoeker Siemon Wezeman van het Sipri. “Het is nog geen echte wapenwedloop zoals we die in de Koude Oorlog hadden tussen Amerika en de Sovjet-Unie, maar het begint wel in de buurt te komen. De rationaliteit verdwijnt af en toe uit zicht.”

China investeert de laatste jaren onder meer fors in de uitbouw van zijn marine, in geavanceerde raketten waarmee het vliegdekschepen kan uitschakelen, in moderne stealth-straaljagers, en in allerlei militaire hightech, zoals drones, robots en kunstmatige intelligentie. Volgens Peking is het allemaal slechts defensief bedoeld, maar de Chinezen stellen zich de laatste jaren in potentiële kruitvaten steeds assertiever op.

Zo militariseren ze omstreden eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. Ze dreigen ook met landje-pik langs de slecht vastgelegde grens met India en maken geregeld kabaal over de ‘afvallige provincie’ Taiwan. Sinds kort heeft China bovendien zijn eerste buitenlandse militaire basis, een kleine post in het Afrikaanse Djibouti, en Chinese marineschepen verschijnen steeds vaker in wateren ver van huis.

De Chinese president Xi Jinping spreekt de troepen toe na een inspectie van de vloot in de Zuid-Chinese Zee. © AP

“Het is onoverzichtelijker dan tijdens de Koude Oorlog”, zegt Wezeman. “Want de Sovjet-Unie had niet de wereldwijde handelsroutes die China nu heeft. Van Russische marineschepen kon je zeggen dat ze in bepaalde zeegebieden niet welkom waren. Met de Chinezen ligt dat ingewikkelder. Zij zijn sterk afhankelijk van import en export, en hebben er dus belang bij buitenlandse bases op te zetten en schepen de wereld over te sturen om scheepvaartroutes te beschermen.”

Volgens de Sipri-onderzoeker veroorzaakt dat in de Indische Oceaan toenemende spanningen met India. “De Indiërs vinden dat de Indische Oceaan hun invloedssfeer is. Als de Chinezen daar dan met marineschepen rond gaan varen, of een basis proberen op te zetten op Sri Lanka, dan doet dat pijn in New Delhi.”