Aziatische bierliefhebber stuwt de groei bij Heineken

Heineken verwacht dit jaar minder hard te groeien dan eerder voorspeld. De multinational presenteerde gisteren positieve jaarcijfers voor 2017. De winst en de omzet van Heineken stegen ten opzichte van 2016. Ook de hoeveelheid bier die de verschillende brouwerijen van de brouwerijketen produceerden, groeide. Soms zelfs ten koste van het eigen merk.

Dat is namelijk het geval in Azië: de hoeveelheid bier met de naam Heineken die daar werd getapt en geschonken, kromp met 5,9 procent. De slechte cijfers van het eigen merk wijt de brouwer aan tegenvallende omstandigheden in China en Vietnam. In Vietnam heeft de bevolking massaal de Aziatische Heinekendochter Tiger omarmd en dus doet de dalende verkoop van het eigen Heineken uiteindelijk niet zoveel pijn.

Illegale import

In China lijdt Heineken met name onder de illegale import van het huismerkbier. Daarbij worden de bekende groene flesjes door Chinese distributeurs geïmporteerd zonder goedkeuring of toestemming van Heineken. In sommige gevallen kan deze grijze import ervoor zorgen dat producten voor een lagere prijs worden verkocht dan de fabrikant wil.

Met name in Vietnam en Cambodja doen de lokale Heinekenmerken als Tiger, Anchor en Golden Crown het goed

Ondanks slechte cijfers voor het eigen biertje doen andere bieren in de Heinekenportfolio het wel goed in Azië. De totale hoeveelheid bier die in die regio werd gedronken groeide met 8,9 procent, het meest van alle regio’s waar Heineken actief is. Dit komt vooral door merken als Tiger, Anchor en Golden Crown, die het met name in Vietnam en Cambodja goed deden.

In Europa steeg de hoeveelheid bier die werd gedronken minimaal, met 0,2 procent. Dit als gevolg van een koude zomer, die in de ogen van Heineken een verdere groei van de bierconsumptie belemmerde. In thuisland Nederland werd in 2017 iets minder bier van Heinekens brouwerijen, zoals Amstel en Heineken, gedronken dan een jaar eerder.