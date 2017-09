Azerbeidzjan fêteerde critici met dure kaviaar en tapijten

De hoogste (regerings)kringen in Azerbeidzjan hebben een smeergeldfonds bestierd van 2,9 miljard dollar (2,4 miljard euro). Daarmee hebben ze onder meer Europese politici omgekocht in ruil voor Azerbeidzjan-promotie en zichzelf in de watten gelegd met extravagante aankopen. Die beschuldiging komt van het Project Verslaggeving over Georganiseerde Misdaad en Corruptie (OCCRP), na een gezamenlijk onderzoek door een vijftiental Europese kranten, waaronder de Vlaamse zakenkrant De Tijd.

Het fonds heeft de bijnaam 'de Azerbeidzjaanse Wasserette' gekregen, omdat de opzet ervan alle kenmerken van een witwasoperatie vertoont. Zonder met harde bewijzen te komen, suggereert het onderzoek een verband tussen het omkoopfonds en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, die de voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus sinds 2003 met ijzeren hand regeert.

De Wasserette zou van 2012 tot 2014 operationeel zijn geweest, met een spilfunctie voor vier vage bedrijven, twee in Engeland en twee in Schotland. Die bestaan inmiddels niet meer.

Hoofddoel van het fonds was het 'kopen van stilte', zoals het OCCRP het omschrijft. In de bewuste jaren zette de Azerbeidzjaanse regering ongeveer negentig mensenrechtenactivisten, oppositie-politici en journalisten gevangen. De ontvangers van het smeergeld (in zowel Azerbeidzjan zelf als daarbuiten) zwegen over de misstanden of gaven zelfs hoog op van de regering. Zeker drie niet met naam genoemde Europese politici zouden geld hebben gekregen, alsmede een journalist die positieve stukken schreef over het land. Enkele jaren geleden kwam de Duitse denktank European Stability Initiative al met het rapport 'Kaviaardiplomatie' dat een boekje open doet over Azerbeidzjaanse omkooppraktijken bij de Raad van Europa. Leden van de men­sen­rech­ten­waak­hond kregen kaviaar en tapijten, kritische rapporten werden vervolgend weggestemd Leden van de parlementaire vergadering van die mensenrechtenwaakhond werden gefêteerd op onder meer dure kaviaar en tapijten. Kritische rapporten over Azerbeidzjan werden vervolgens weggestemd. Bakoe noemt de nieuwste aantijgingen provocerende lasterpraatjes, afkomstig uit de koker van de Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros, wiens Open Society Institute het OCCRP-rapport ondersteunt.

