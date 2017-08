AZ wilde te mooi spelen en dat kwam PSV goed uit

Vijf doelpunten, tal van kansen op meer nog over en weer: wie wil er zeuren bij het begin van een nieuw seizoen? Wie kán er dan zeuren? De trainers Cocu en Van den Brom zeiden elkaar zaterdagavond grif na dat PSV-AZ een leuke wedstrijd was, en daar had ieder zo zijn redenen voor. De winnaar koesterde de cijfers, Van den Brom verzweeg graag dat AZ die winnaar óók ter wille was geweest.

Eerst Cocu. Hij mocht hopen dat met de 3-2 zege – niet voor niets een krappe marge, maar hoe dan ook winst – het eerste gemor zou verstommen, na de blamerende uitschakeling in de voorronden van de Europa League door het Kroatische NK Osijek. Diep van binnen zal de prof pur sang het zijne hebben gedacht over hoe zijn na het vorige, mislukte seizoen op z’n minst niet versterkte ploeg scharnierde, maar van hem mag niet worden gevraagd dat hij zoiets openlijk zegt – zeker in dit stadium niet.

Dan Van den Brom. Hij liet AZ vorig seizoen overwegend saai spelen, was de kritiek. Er zijn in Alkmaar andere, aanvallender accenten gelegd, en zie: AZ speelde zaterdag frivool voetbal, met korte en vloeiende combinaties. Het wilde laten zien wat het kon, zei de trainer. Hij zei niet dat zijn spelers het soms overdreven, dat ze te veel wilden en te mooi, en dat dat PSV goed uitkwam – als het eindelijk dan toch net fout liep. Van den Brom zei ook niet dat AZ de poorten achterin herhaaldelijk openzette.

Avontuurlijker

Cocu betoogde graag dat ook hij een avontuurlijker accent had gelegd, met de halve aanvaller Pereiro op het middenveld. Op papier kon dat inderdaad zo lijken, maar tot soepeler spel leidde het (nog?) niet. De doelpunten van PSV waren op zich staande oprispingen. De Mexicaanse nieuweling Lozano liep simpel langs de stramme, steeds kwetsbaarder Vlaar (1-1). Pereiro zelf had van Svensson, weer Vlaar en uiteindelijk ook doelman Bizot even weinig last (2-1) en aanvoerder Van Ginkel drukte de bal in de volle doelmond na een hoekschop over de lijn (3-1).

Cocu zei ook dat PSV ‘passie, strijd en beleving’ had getoond, dat wat ‘de fans willen zien’. Dat zegt een trainer als het goed is afgelopen, en als de fans inderdaad vooral over de inzet hebben geklaagd – als het niet lekker loopt, vinden die al snel dat er niet hard genoeg wordt gewerkt. Het viel zaterdag wel mee met de passie, of tegen. Zoals PSV nota bene in de allereerste minuten van de competitie AZ alle ruimte had geboden, ruimte waarin invaller Dos Santos had kunnen scoren (0-1).

Nadat PSV vroeg in de tweede helft dan toch op voorsprong was gekomen (2-1), was juist AZ nog lang de betere, makkelijker voetballende ploeg geweest. In toch de eerste competitiewedstrijd, voor eigen publiek, moest PSV zich terugtrekken en het deed dat eerder schuchter dan vol overgave strijdend, zoals Cocu wilde doen geloven. Zelfs de 3-1 bracht nog geen opluchting: Van Ginkel trok enkele minuten na zijn treffer Jahanbakhsh naar de grond en Weghorst benutte de strafschop (3-2).

De eerste competitieavond in Eindhoven leerde dat aanvaller Lozano een aanwinst voor PSV kan zijn, al kon dat gezien zijn status als international geen verrassing zijn – en zoveel ruimte als zaterdag zal hij ook niet altijd krijgen. Voor het overige leerde de avond vooral dingen die nog verzwegen konden blijven: dat AZ leuk kan voetballen, maar toch ook zal moeten verdedigen, en dat PSV een onverminderd wankele ploeg is die moet vrezen dat niet elke tegenstander zo coöperatief zal zijn als die van zaterdag.