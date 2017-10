AZ was het ideale medicijn voor het gekrenkte vertrouwen van Feyenoord

De receptuur voor het eerherstel van de titelverdediger was bescheiden. Een gezonde portie felheid, gecombineerd met een scheutje individuele klasse (van met name Steven Berghuis) en een snufje volharding na rust waren voor Feyenoord afdoende om de zevende speelronde af te sluiten met een overwinning, waardoor de achterstand op koploper PSV drie punten blijft. AZ bleek bovendien een kwelgeest die eenvoudig te bestrijden was.

Aanvoerder Karim El Ahmadi zette - niet voor het eerst - de toon bij Feyenoord. Hij speelde de rol van agressor, die zich ervan bewust was dat Feyenoord niet opnieuw averij kon oplopen in de vaderlandse competitie. De captain vertelde na afloop over de bescheiden middelen die daarvoor werden aangewend. “Als je een tegenstander meteen aanpakt en je intenties duidelijk maakt, dan zit je goed”, zei El Ahmadi. “Zo zijn we vorig seizoen ook kampioen geworden. De kunst is om dat elke week op te kunnen brengen.” Eenvoudig is dat beslist niet, benadrukte de Marokkaanse international. Zeker niet na een week waarin Feyenoord opnieuw terecht werd gewezen in de Champions League tegen Napoli (3-1).

De eredivisie diende derhalve als een hersteloord voor de mentaal gekwetste Rotterdammers, die zich in Europa dan wel geen illusie hoeven te maken maar in eigen land nog over voldoende middelen beschikken om te overwinnen. Na krap twintig minuten waren de verhoudingen duidelijk in Alkmaar, waar de aanvallers Jean-Paul Boëtius, Sam Larsson en Berghuis zich als een kind in de speeltuin mochten wanen. Berghuis (via de lat) en Larsson (afstandsschot) zetten Feyenoord al vroeg op een comfortabele 0-2.

Vertrouwen Kort voor rust leverde AZ-verdediger Stijn Wuytens de bal zomaar in bij Berghuis, die doel trof. Trainer Van den Brom beklaagde zich na afloop over de (onterecht) afgekeurde treffer van Wout Weghorst. Maar de pijn zat dieper bij de AZ-coach. “In de tweede helft viel het team uit elkaar en besloten we elkaar niet meer te helpen”, stelde Van den Brom. Zeker toen kort na rust de 0-4 viel, nadat Tonny Vilhena een voorzet van Berghuis afrondde. Giovanni van Bronckhorst zag zijn elftal geen moment in de problemen komen in Alkmaar. Volgens hem lag dat aan de defensie, die een stevig fundament vormde tegen AZ. Maar ook dat diende een kanttekening. Van Bronckhorst had zijn verdediging drastisch aangepast. De centrale krachten Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn voorlopig geblesseerd, waardoor Renato Tapia en Jeremiah St. Juste mochten beginnen tegen AZ. Op de flanken was plaats voor Sofyan Amrabat (rechts) en Ridgeciano Haps (links). In de spits koos Van Bronckhorst voor Boëtius, die de geblesseerde Nicolai Jørgensen moest vervangen. Van Bronckhorst kon de mutaties ongestraft doorvoeren. De druk die hij als coach van een mentaal en fysiek gehavende titelverdediger ervoer, werd weggenomen met een overtuigende zege. “Dit geeft ons weer vertrouwen voor de toekomst”, meende Van Bronckhorst na de winst bij AZ. Dat is de eredivisie óók voor Feyenoord; een podium om de gebutste eigenwaarde na een nieuwe Europese terechtwijzing weer wat op te vijzelen.