AZ heeft helemaal niets te duchten van PEC

De laatste dag van januari was er een van uitersten voor Philippe Sandler. Nadat de details van zijn wonderbaarlijke transfer naar Manchester City waren gladgestreken, leed de verdediger van PEC Zwolle een kansloze nederlaag in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ (4-1). Zo eindigde een droomweek voor de jonge Amsterdammer - over negen dagen wordt hij 21 - met een sportieve deceptie.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk was hij verrast nadat Manchester City zich een week geleden bij PEC Zwolle meldde, zei de verlegen ogende Sandler na de voor PEC Zwolle dramatisch verlopen bekerwedstrijd in Alkmaar. Zeker toen de belangstelling van de koploper uit de Premier League serieus bleek en hij afgelopen maandag de medische keuring onderging. Vandaag werd de transfer - hij tekende voor 4,5 jaar - afgesloten.

Zijn eerste dag als eigendom van Manchester City eindigde vanavond in een sportieve sof voor Sandler

Opmerkelijk De overgang van Sandler mag opmerkelijk worden genoemd. In 2016 kwam hij vanuit de jeugd van Ajax naar Zwolle, waar hij een moeizaam eerste jaar kende. Dit seizoen speelde hij zich echter in de kijker van onder meer AZ en PSV. Maar die belangstelling verbleekte toen Manchester City, getipt door PEC Zwolle-trainer Van ’t Schip, aan de bel trok. Het eerste half jaar van de verbintenis blijft Sandler spelen voor PEC Zwolle, dat hem tot het einde van het seizoen, op huurbasis, mag houden. Wat er daarna gebeurt weet hij niet. “Toen ik werd gekeurd heeft mijn vader heel even met Pep Guardiola (trainer van Manchester City, red.) gesproken. “Hij vond het mooi hoe ik voetbalde.” “Het is mijn doel om in City 1 te komen”, zei Sandler, maar hij weet dat hij in Manchester op de onderste trede van de lange ladder moet beginnen. De concurrentie bij ‘misschien wel de beste club van de wereld’, zoals Sandler zijn nieuwe werkgever omschreef, is moordend en het niveau van de spelers hoger dan bij PEC Zwolle. Vandaag trok Manchester City voor 65 miljoen euro de Franse verdediger Laporte van Athletic Bilbao aan. “Ik weet niet wat voor voetballer dat is, maar hij zal wel goed zijn”, lachte Sandler. Voor Sandler betaalde Manchester City drie miljoen euro. Daarmee haalt hij waarschijnlijk niet eens de kolommen van de Engelse kranten, maar werd hij wel meteen de duurste speler ooit bij de Zwolse club. “Wij zijn blij voor Philippe, maar ook voor onszelf”, erkende Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, over de welkome financiële injectie voor de club aan de IJssel.