AZ gaat dankzij Krul toch naar bekerfinale

Het had daarvoor wel een verlenging en strafschoppen nodig, nadat de halve finale van gisteravond tegen Cambuur Leeuwarden in de reguliere speeltijd in 0-0 was geëindigd. Even leek het erop alsof AZ het duel al in de reguliere speeltijd had beslist, maar de rake kopbal van Stijn Wuytens in de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd door scheidsrechter Blom afgekeurd.

Zo hectisch als de slotfase was, zo rustig hadden beide ploegen toegewerkt naar de halve finale

Zo hectisch als de slotfase was, zo rustig hadden beide ploegen toegewerkt naar de halve finale. AZ-trainer John van den Brom had op de persconferentie een dag voor het duel het behalen van de finale van de beker een uitgelezen mogelijkheid genoemd om de forse Europese nederlaag tegen Olympique Lyon - in twee duels werd het 11-2 voor de Fransen – uit te wissen. Om de onrust, die na dat debacle in Alkmaar was ontstaan, buiten de deur te houden had Van den Brom deze week met zijn ploeg besloten getraind.

AZ-trainer John van den Brom. © ANP Pro Shots

Laatste zetje Ook Cambuur had dat gedaan, met uitzondering van de laatste training. Daar waren honderden supporters van de club aanwezig om hun ploeg nog een laatste zetje te geven in de richting van de bekerfinale. Een veelvoud van die supportersschare was gisteren naar Alkmaar gekomen om ook daar Cambuur te steunen. Niet alleen was het uitvak afgeladen vol, ook op de hoofdtribune zaten er veel Friese fans. Trainer Sipke Hulshoff leek te beseffen dat zijn ploeg voetballend niet mee kon met AZ en dus had hij een defensie opgesteld die uit vijf man bestond. Zodra AZ zich in de buurt van het doel van de Leeuwarders meldde, kwam daar nog eens een extra verdediger bij. AZ kon maar mondjes maat die blauw-gele muur doorbreken. Levi Garcia en Fred Friday zorgden er allebei voor dat Leonard Nienhuis, doelman van Cambuur, redding moest brengen. Zijn collega aan de overkant, Tim Krul, hoefde in de eerste helft geen enkele keer in te grijpen. Wel zag hij Sander van de Streek en Martijn Barto vrij voor zich opduiken, maar de eerste had teveel tijd nodig en Barto – in vorige rondes tegen Ajax en FC Utrecht nog trefzeker – schoof de bal naast. Wout Weghorst van AZ in duel met Robbert Schilder van Cambuur. © ANP

Afkeurend gefluit In de tweede helft kropen de Friezen wat meer uit hun schulp en dat leidde direct tot meer mogelijkheden voor AZ. Weer was het Friday die twee flinke kansen liet liggen. De Nigeriaanse spits was door Van den Brom verkozen boven Wout Weghorst, maar betaalde dat vertrouwen niet in doelpunten uit. Een kwartier voor tijd werd hij onder luid afkeurend gefluit van de AZ-fans gewisseld voor Weghorst. De aanvalsdrang van Cambuur had er wel voor gezorgd dat Krul zich voor de eerste keer moest inspannen. Op een naar de hoek gedraaid schot van Jergé Hoefdraad redde hij fraai, maar het was het enige gevaar dat de Friese ploeg kon stichten in de tweede helft. AZ begon aan te dringen, daarbij gesteund door het publiek. Dat raakte naarmate een verlenging dichterbij kwam steeds gefrustreerder dat er geen opening in de defensie van de ploeg uit de eerste divisie kon worden gevonden. Uiteindelijk ontplofte het stadion na de late treffer van Wuytens, maar deze werd dus alsnog afgekeurd door de arbitrage. Tim Krul besliste uiteindelijk het hete bekeravondje in het voordeel van AZ In de verlenging bleef het beeld van de tweede helft hetzelfde: AZ bonsde hard op de deur van de verdediging van Cambuur, maar die hield stand. AZ moest het duel met tien man afmaken, nadat Rens van Eijden in de tweede helft van de verlenging aan de noodrem moest trekken omdat Van de Streek anders een vrije doortocht richting het doel had. Tim Krul besliste uiteindelijk het hete bekeravondje in het voordeel van AZ, door de laatste strafschop van Cambuur-spits Barto te keren en de Friezen daarmee in rouw te dompelen. Tim Krul van AZ viert de overwinning. © ANP

