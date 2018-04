AZ en Feyenoord zien geen favoriet in gouden bekerfinale

AZ (derde in de competitie) en Feyenoord (vierde) ontlenen een verschillende betekenis aan de beker. Voor Feyenoord, dat vorig seizoen landskampioen werd, liep de huidige voetbaljaargang uit op een teleurstelling. De Rotterdammers staan 21 punten achter op koploper PSV. Maar alles of niets? "Dat vind ik iets te kort door de bocht", stelde Van Bronckhorst, die begin dit seizoen nog de Johan Cruijff Schaal won met Feyenoord en zijn vierde prijs in twee jaar kan behalen. "De druk van het winnen is er altijd. Zeker in de beker. De druk van het moeten winnen. De druk van: winnen is een prijs."

Van Bronckhorst put hoop uit de laatste weken, waarin Feyenoord zes competitiewedstrijden op rij wist te winnen. "We zitten in de beste periode van het seizoen", meent hij. "Het vertrouwen is terug. Hoewel het geen topseizoen is, kunnen we twee van de drie prijzen winnen."

AZ wil zichzelf juist belonen voor een goed seizoen. De Alkmaarse club wordt geroemd vanwege zijn attractieve speelstijl en de vele talenten die het voortbrengt, maar de wedstrijden tegen PSV, Feyenoord en Ajax gingen dit seizoen allemaal verloren. "Wij willen die beker graag winnen, omdat dat bevestigt hoe goed we zijn in de competitie", zei Van den Brom. "Ik denk dat we er inmiddels heel dichtbij zijn om dit soort grote wedstrijden te winnen."

Geen uitgesproken favoriet Na Feyenoord-AZ, begin maart in de reguliere competitie (2-1 voor Feyenoord), blikten Van Bronckhorst en Van den Brom ook al even vooruit op de bekerfinale. Over hoe anders zo'n wedstrijd is, waarin elementen als vorm van de dag, een beetje geluk en 'momenten' een rol kunnen spelen. Van Bronckhorst benadrukte daarbij vooral de ervaring die bij het spelen van dit soort wedstrijden komt kijken. Feyenoord, twaalfvoudig winnaar van de KNVB-beker, heeft meer ervaren voetballers dan AZ, dat pas vier keer de beker won. "Voor mij is dat fijn om te weten", zei Van Bronckhorst erover. "Het helpt altijd wel om wedstrijden in te gaan waarbij je weet wat je kunt verwachten. Daar hebben wij veel spelers van. Maar het is niet doorslaggevend." Van Bronckhorst en Van den Brom zien geen uitgesproken favoriet voor de bekerwinst, een prijs die tevens recht geeft op het spelen van de derde voorronde van de Europa League. Beide coaches houden het op fiftyfifty. "Het is een feit dat we de wedstrijden tegen de topclubs allemaal verloren hebben", zei AZ-aanvoerder Vlaar. "Maar de keer dat we winnen, komt steeds dichterbij. Daar heb ik alle vertrouwen in." Let wel: vorig jaar verloor AZ de bekerfinale met 2-0 van Vitesse. AZ, dat op papier thuis speelt, kan beschikken over een fitte selectie, net als Feyenoord. De uitverkochte bekerfinale is in handen van scheidsrechter Björn Kuipers. "Alle ingrediënten voor een mooie finale zijn aanwezig", vindt Van den Brom.