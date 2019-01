AZ bevestigt opnieuw reputatie van cupfighter

AZ heeft de reputatie van cupfighter opnieuw bevestigd. Voor de zevende keer in de laatste acht seizoenen staat de ploeg van de scheidende coach Van den Brom in de halve finale van het bekertoernooi. In de vrieskou van Alkmaar zegevierde AZ door doelpunten van Stengs en Til eenvoudig met 2-0 over een pover Vitesse.

De cijfers van AZ in de huidige editie van de beker mogen er zijn. Vier overwinningen met de doelcijfers van vijftien voor en nul tegen. Na Alcides (0-6), VVV (2-0), PEC Zwolle (5-0) mocht van Vitesse serieuze tegenstand worden verwacht. Maar de bezoekers uit Arnhem stelden teleur. Het oppermachtige AZ gaat nu strijden voor de derde finaleplaats op rij.

Bekerfinale Het duel van dinsdag was een herhaling van de bekerfinale van 2017. Die ontmoeting in de Rotterdamse Kuip werd met 2-0 gewonnen door Vitesse door twee doelpunten van Van Wolfswinkel. De spits was er dinsdag niet bij, maar dat gold voor meer spelers. Alleen de AZ-verdedigers Vlaar en Svensson en de Vitesse-middenvelder Foor stonden destijds ook aan de aftrap. Na die triomf in de eindstrijd werd Vitesse een paar maanden later het lachertje van het nationale bekertoernooi. De ploeg blameerde zich door na strafschoppen te verliezen van de Amsterdamse hoofdklasser Swift. AZ deed het ook vorig jaar goed in de bekerstrijd, al moesten de Noord-Hollanders zich in de finale opnieuw gewonnen geven. Nu ging de winst naar Feyenoord. Ook in de vorige ronde van de huidige bekereditie had Vitesse de nodige moeite met de amateurs van Kozakken Boys, terwijl AZ resoluut afrekende met PEC Zwolle. Voor het duel van dinsdag gold het thuisspelende AZ als favoriet. In de elf wedstrijden in het eigen Afas Stadion (beker en competitie) verloor de ploeg pas twee keer. Van Willem II en Heerenveen, zondag in Friesland de komende tegenstander.