AVROTROS, NPO en NOS organiseren samen het Eurovisie Songfestival 2020

Dit maakten ze vanochtend in een gezamenlijk persbericht bekend. Het Eurovisie Songfestival 2020 moet ‘een visitekaartje worden van Nederlandse creativiteit en media-innovatie’ stellen de drie partijen. NPO, AVROTROS en NOS pakken de organisatie ‘namens de gehele publieke omroep, ieder vanuit zijn eigen rol’ gezamenlijk op.

“Het festival is één van de grootste internationale evenementen en biedt geweldige kansen om Nederland wereldwijd op de kaart te zetten. Daarnaast past het uitstekend bij de verbindende rol die de publieke omroep in de samenleving wil spelen, omdat het evenement een groot bereik heeft bij diverse doelgroepen van jong tot oud.”

Aangezien de meeste song­fes­ti­val­fans al wel bekend zijn met hoofdstad Amsterdam, spreekt hij van een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle om hun stad te profileren.

De komende weken wordt achter de schermen hard gewerkt om de plannen vorm te geven en een projectorganisatie neer te zetten. Songfestivalbaas Jon Ola Sand liet zaterdagavond vlak na de winst van Duncan al weten spoedig naar Nederland te komen om over de voorbereiding van de volgende editie te komen praten.

Eurovisie-baas Jon Ola Sand overhandigt het draaiboek voor het Eurovisie Songfestival aan de Nederlandse delegatie tijdens de persconferentie zaterdagnacht na afloop van het Eurovisie Songfestival. © Getty Images

‘Unieke kans’ Meerdere steden hebben inmiddels al aangegeven wel oren te hebben naar de organisatie van het evenement. Volgens Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC Holland Marketing, krijgt Nederland met de organisatie van het songfestival een ‘unieke kans’ om minder bekende plekken van het land te promoten. Aangezien de meeste songfestivalfans al wel bekend zijn met hoofdstad Amsterdam, spreekt hij van een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle om hun stad te profileren. “In gastlanden die ons voor waren is gebleken dat het songfestival een enorm effect heeft op het bezoek en imago van een land”, zegt hij. “Op die manier laat Nederland wereldwijd zien dat we meer te bieden hebben dan de traditionele iconen en plekken.” Amsterdam was in 1970 al een keer de gaststad voor het songfestival. Ook Hilversum (1958) en Den Haag (1976 en 1980) waren het toneel van het evenement. Die laatste keer was overigens niet omdat Nederland op de eerste plek eindigde, maar omdat Israël na winst van de organisatie afzag omdat het festival op een nationale rouwdag was. De Amsterdamse Burgemeester Femke Halsema heeft laten weten dat het songfestival welkom is in Amsterdam. Maar ook vanuit onder meer Maastricht, Den Haag, Rotterdam en Brabant is belangstelling. Steden moeten zich officieel kandidaat stellen en onder meer een bidboek indienen. Daarna beslissen de Europese Radio-unie (EBU) en AVROTROS wat de beste opties zijn. Duncan Laurence krijgt de trofee uit handen van Netta, de Israëlische winnares van vorig jaar. © EPA

Rutte: geen belastinggeld naar het Songfestival De organisatie van het festival kost miljoenen, zo was Wenen in 2015 zo’n 25 miljoen euro kwijt. In Baku liepen de kosten in 2012 zelfs op naar 42 miljoen. Minister-president Mark Rutte is vooralsnog niet van plan extra geld vrij te maken voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival 2020. “Dat lijkt me geen heel populaire gedachte”, zei de premier in WNL op zondag.“ In Zweden is het georganiseerd voor 15 miljoen, dat kan uit de budgetten”, oordeelde Rutte. De premier zei vannacht al de eerste smsjes te hebben gekregen van burgemeesters die het festival wel in hun stad wilden. Rutte liet niet los welke burgemeesters al contact met hem opnamen, maar eerder hebben onder anderen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Zwolle al laten doorschemeren dat ze het songfestival wel zouden willen organiseren.

Schiphol Songfestivalwinnaar Duncan Laurence komt zondag terug naar Nederland. Hij landt naar verwachting aan het eind van de middag op Schiphol. Zondagavond is hij te gast in een ingelaste songfestivaluitzending van Pauw. Niet alleen Duncan zit aan tafel, ook zijn hele team, onder wie Ilse DeLange, komt mee. Jeroen Pauw blikt met commentatoren Cornald Maas en Jan Smit en verschillende oud-deelnemers terug op het Eurovisiesongfestival. Zangeres van Teach-In Getty Kasper, winnares in 1975, is er ook.

5,4 miljoen kijkers Bijna 5,4 miljoen Nederlandse kijkers stemden zaterdagavond af op het optreden van Duncan Laurence tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Zijn act veroorzaakte een piek in de kijkcijfers, blijkt uit aanvullende cijfers van AVROTROS. De vier uur durende uitzending trok gemiddeld 4,4 miljoen kijkers. Daarmee is het de meest bekeken finale sinds 2014. De 25-jarige Duncan Laurence kwam zaterdag tijdens de finale als twaalfde in actie rond 22.00 uur. Tijdens zijn lied Arcade keken er 5.390.000 mensen naar NPO 1, blijkt uit de kijkcijferanalyse. In 2014 schakelden ruim 6,5 miljoen Nederlandse kijkers naar het einde van de puntentelling om te zien hoe Ilse DeLange en Waylon als The Common Linnets de tweede plek binnensleepten met hun liedje ‘Calm After The Storm’. Ook Anouk trok in 2013 meer kijkers met haar act. Toen keken in ons land gemiddeld ruim 4,8 miljoen mensen naar haar optreden in de finale van het Eurovisiesongfestival in Malmö. Toen Anouk haar ballad ‘Birds’ zong, keken 5,9 miljoen mensen. Anouk eindigde toen als negende bij de liedjeswedstrijd.

