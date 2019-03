Autoweg afgesloten? Dit is de kans om af te slanken

Toch dook er zomaar een apart verkeersbord op in de plaats waar de VVD woensdag de meeste stemmen kreeg. Op de Vennewatersweg, waar de gemeente met werkzaamheden bezig is, staat een geel bord langs de kant met de tekst: ‘Heiloo werkt aan uw conditie. Reistijd bij afsluiting: +3 minuten met de fiets = 20 Kcal. +15 minuten lopen = 80 Kcal.’

Lees verder na de advertentie

Op het gemeentehuis in Heiloo was vrijdag even niemand bereikbaar om iets over het opvallende bord te zeggen, maar vermoedelijk is er goed over nagedacht. De Vennewatersweg zal de komende jaren naar verwachting namelijk vaak worden afgesloten voor autoverkeer. Er staan allerlei bouwprojecten op stapel die deze weg raken. Dan kun je maar beter het onaangename met het nuttige verenigen en iets ludieks met zo’n situatie doen.

Alleen staan ze daar overigens niet in: de gemeente Goirle plaatste onlangs ook zo’n geel bord langs de weg met het opschrift ‘Sorry voor het ongemak!! Als Rome op 1 dag was gebouwd hadden we die firma zeker ingehuurd!’. Maar in Heiloo gaan ze dus gezond in beweging. Moeten ze niet daarna weer naar die ijssalon gaan, natuurlijk.

Lees ook:

Gesubsidieerd afslanken: waar maakt de overheid zich eigenlijk druk om? De ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’ heet het, het afslankprogramma voor mensen met gewichtsproblemen dat sinds begin dit jaar door de overheid wordt vergoed. Via de huisarts kunnen mensen met overgewicht een leefstijlcoach te krijgen.