Autopsie wijst op hersenziekte bij groot deel American footballspelers

Voor de studie onderzochten wetenschappers van de universiteit van Boston de hersenen van in totaal 202 oud-American footballspelers, waarvan 111 uit de professionele competitie. Dat kon niet toen zij bij leven waren, omdat CTE vooralsnog alleen vastgesteld kan worden door middel van autopsie.

Lees verder na de advertentie

Chronische traumatische encefalopathie (CTE) kan leiden tot symptomen als geheugenverlies, verwardheid, depressie en, in een vergevorderde staat, dementie en zelfmoordneigingen. De klachten van de ziekte kunnen zich jaren nadat de klappen tegen het hoofd zijn opgehouden openbaren. De ziekte wordt over het algemeen vooral vastgesteld bij sporters en veteranen, stellen medici tegenover CNN.

De cijfers tonen aan dat met name professionele American foot­ball­spe­lers meer kans lopen om CTE te ontwikkelen

Van de 202 spelers die werden onderzocht, bleken er 177 CTE te hebben gehad. Bij de groep profspelers werd zelfs vastgesteld dat 110 (liefst 99 procent) van hen aan de hersenziekte leed. Naast profs werden de hersenen van mensen onderzocht die American football op de universiteit of de middelbare school speelden. Ook onder hen werd CTE aangetroffen. “Of er een probleem is binnen het American Football is niet langer de vraag”, reageerde Annie McPhee, hoofdauteur van het onderzoek, over de resultaten in The New York Times.

Symptomen De cijfers tonen aan dat met name professionele American footballspelers meer kans lopen om CTE te ontwikkelen. Maar, waarschuwen de wetenschappers, helemaal representatief is hun onderzoek niet. Zo vertoonden veel van de onderzochte voetballers waarschijnlijk al symptomen van CTE toen zij nog leefden, en was dat aanleiding voor hun familieleden om toestemming te geven voor een autopsie. Ook zijn profs van verschillende generaties onderzocht, variërend van de jaren vijftig tot het begin van deze eeuw. Toen golden nog andere veiligheidsregels dan nu. Over de risico’s op hersenletsel die beoefenaars van de harde contactsport lopen, wordt al langer gediscussieerd in de VS. Maar niet eerder werd er op deze schaal onderzoek gedaan naar CTE. Volgens McPhee is nog meer onderzoek naar de hersenziekte nodig, zodat gewerkt kan worden aan een behandeling en nog betere preventie. Bovenstaand een foto van normale hersenen, onderstaand een van hersenen van een voormalig American footballspeler die leed aan vergevorderde staat van CTE. © AP Sinds de ophef die rond American football ontstond, raadt de NFL kinderen aan een minder risicovolle variant te spelen

NFL De American football-bond, de NFL, erkende in 2016 dat er een verband bestaat tussen het uitoefenen van de sport en CTE. Twee jaar geleden kregen duizenden oud-spelers die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de bond vanwege hersenschade die zij hadden opgelopen een schadevergoeding die opliep tot vijf miljoen dollar. Sinds de ophef die rond de sport ontstond, raadt de NFL kinderen aan een minder risicovolle variant van het balspel te spelen, om de kans op hoofdtrauma’s te verminderen. De NFL liet dinsdag in een reactie op het nieuwe onderzoek weten verder onderzoek naar CTE te steunen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.