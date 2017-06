Automobilist rijdt tegen muur bij Amsterdam Centraal, acht gewonden

Dries van Agt (Geldrop, 1931) was minister van justitie, van 1977 tot 1982 minister-president, commissaris van de koningin in Noord-Brabant en Europees ambassadeur in de VS en Japan. In 2009 richtte hij de The Rights Forum op, een stichting die zich wil inzetten voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid.