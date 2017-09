Automobilist en scholier gewond door omvallende bomen

Veel bomen zitten nog vol in het blad en vangen daardoor extra veel wind. De brandweer heeft het op veel plaatsen druk met het verwijderen van stammen en takken. Tussen Hoogeveen en Assen kwam een boom op het spoor te liggen.

De herfststorm is inmiddels opgeschoven naar het Noorden. Alleen in het Noordelijk kustgebied geldt nog code oranje. Dat betekent dat er nog tot eind van de middag zeer zware windstoten kunnen voorkomen van meer dan 100 kilometer per uur.

Stortregen

De Waddeneilanden verkeren in zwaar weer. Rederij Doeksen heeft meerdere afvaarten geschrapt. Vlieland kampte vanmiddag met windkracht 10. De storm was er funest voor tientallen tenten. ,,De regen gaat horizontaal over de camping'', zei de baas van camping Stortemelk. in Noord-Holland viel ook veel regen, op de A7 bij Avenhorn moest Rijkswaterstaat een flink gat in het wegdek dichten.

Rijkswaterstaat had vooraf afgeraden om met aanhangers, caravans of lege trucks de weg op te gaan. Toch gebeurden er meerdere ongelukken op snelwegen. Op de A9 bij Akersloot moest het verkeer in de ochtendspits lange tijd over één rijstrook vanwege een gekantelde aanhanger. De berging duurde even, omdat de aanhanger bleef omwaaien. Op de A2 bij Abcoude kantelde een bestelwagen.

Al met al viel de ochtendspits mee. Volgens Rijkswaterstaat stond er tijdens de piek slechts 80 kilometer file, terwijl 140 kilometer normaal is voor een woensdag.

Luchthaven Schiphol sluit in ieder geval tot eind van de middag een aantal start- en landingsbanen. De Polderbaan was niet te gebruiken door dwarswinden. De beperking leidt tot vertragingen. Hoofdgebruiker KLM had uit voorzorg al zestig vluchten binnen Europa geschrapt.

De scheepvaart loopt ook vertraging op. In Brabant en Limburg houdt Rijkswaterstaat uit voorzorg de bruggen dicht zo lang het stormt. Hetzelfde geldt voor sluizen in Zeeland. In Rotterdam is de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en Maasvlakte uit de vaart gehaald.

In Noord-Holland laat de NS uit voorzorg minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam.